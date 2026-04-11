ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲର ବି ଭୟରେ ଥରିଲେଣି, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି
ବୈଭବ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଥରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ବୋଲର!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ କିଛି ମହାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଉପହାର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରକୃତରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ କାହାକୁ ବି ଛାଡୁନାହାଁନ୍ତି। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର କିମ୍ୱା ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡଙ୍କ ପରି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୈଭବ।
RCB ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୨୬ ବଲ୍ ରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ୭୮ ରନର ତାଙ୍କର ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସ ଖେଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛି।
ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଏକ ପାଗଳାମିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ତାଙ୍କ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ବହୁତ କମ୍ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏପରି ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାହସ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡାରି ନୁହେଁ ବରଂ ଆକାଶ ସୀମା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ବୈଭବଙ୍କ ନୂଆ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ‘ଭାଇବଲ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ’।
ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ:
ଏକ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଶୋ’ରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଇରଫାନ ପଠାନ କହିଥିଲେ ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ଥରନ୍ତି।
ଇରଫାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ପୁରା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବେବି ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଦେଖିନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କେବଳ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ପିଲା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ବୈଭବଙ୍କ ମାନସିକତା ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହରଭଜନ ସିଂହ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ଭାବି ଆସିଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ବୈଭବ ତାଙ୍କ ଓଭରରେ ୧୯ ରନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ପାଣି ପିଆଇଦେଲେ।
ଏହା ଏକ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି:
ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ କୈଫ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ୍ରିକେଟକୁ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଭଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି।
ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲରୁ ହିଁ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ମାରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।