ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି-ଶାହି ଇଦ୍ଗା ବିବାଦକୁ ନେଇ କ’ଣ କହିଲେ ହେମା ମାଳିନୀ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି-ସାହି ଇଦ୍ଗାହ ବିବାଦରେ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମଥୁରାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ଶାହି ଇଦ୍ଗାହ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କୁ ନେଇ ମଥୁରା ସାଂସଦ ହେମା ମାଳିନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନଆଇକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାରେ ଥିବ। ମଥୁରା ଓ ବୃନ୍ଦାବନ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସହର, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଆପତ୍ତି ରହିଛି। “ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଯେପରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାହା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ କାରଣ ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ । ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ।

#WATCH Ayodhya, Uttar Pradesh: On asking if there should be a grand Krishna Temple at Krishna Janmasthal in Mathura, BJP MP Hema Malini says, "It should definitely be there. Mathura and Vrindavan are cities of temples. There are a lot of temples but years ago Krishna Janmasthal… pic.twitter.com/7aBJ9aFcRu

