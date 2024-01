ଜାନୁଆରୀ ୨୨ରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏପରି କହିଲେ କେଜ୍ରିୱାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । “୨୨ ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନ ହେବ, ଏହା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯେପରି ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ” । ଏପରି ଟ୍ଵିଟର ପେଜ୍ ରେ କେଜ୍ରିୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଜ୍ରିଓ୍ଵାଲ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିବେ । କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ । ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ଭିଆଇପି ଓ ଭିଭିଆଇପି ଲୋକ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।

