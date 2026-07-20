ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ କିସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ ଖବର, ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ
କିସ୍ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ରୋଗ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାପିପାରେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କିସ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ସାଧାରଣ ଉପାୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣ କରୁଥିବା ଲିପ୍ କିସ୍ କିଛି ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ?
ପ୍ରକୃତରେ, କିସ୍ ସମୟରେ କେବଳ ଭାବନା ନୁହେଁ ବରଂ ଲାଳର ମଧ୍ୟ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲାଳରେ ଥିବା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ।
କିସ୍ କରିବା ସମୟରେ କ’ଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ Hawaii Family Dental ଅନୁସାରେ, ଗଭୀର କିମ୍ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କିସ୍ ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଳର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ।
ଲାଳରେ ପାଣି, ଏନ୍ଜାଇମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ।
ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଜର୍ନାଲ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ଥରେ କିସ୍ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୮ କୋଟି (୮୦ ମିଲିୟନ୍) ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି।
ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା (ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍) ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
କେଉଁ ରୋଗ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାପିପାରେ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ସର୍ଦ୍ଦି-ଜ୍ୱର (Cold and Flu) ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭାଇରସ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ସର୍ଦ୍ଦି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋନୋନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସିସ୍ (Mononucleosis), ଯାହାକୁ ‘କିସିଂ ଡିଜିଜ୍’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏପ୍ଷ୍ଟିନ୍-ବାର୍ ଭାଇରସ୍ (Epstein-Barr Virus) ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିପାରେ।
ଏହି ରୋଗରେ ଥକାପଣ, ଜ୍ୱର ଏବଂ ଗଳାର ଲସିକା ଗ୍ରନ୍ଥି (Lymph Glands) ଫୁଲିଯିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ବିପଦ: