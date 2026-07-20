ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ କିସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ ଖବର, ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ

କିସ୍ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ରୋଗ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାପିପାରେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କିସ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ସାଧାରଣ ଉପାୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣ କରୁଥିବା ଲିପ୍ କିସ୍ କିଛି ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ?

ପ୍ରକୃତରେ, କିସ୍ ସମୟରେ କେବଳ ଭାବନା ନୁହେଁ ବରଂ ଲାଳର ମଧ୍ୟ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲାଳରେ ଥିବା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ।

କିସ୍ କରିବା ସମୟରେ କ’ଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ବିଜେତା ସ୍ପେନରେ କେଉଁ ଧର୍ମର…

୩୮ ହଜାରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ…

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ Hawaii Family Dental ଅନୁସାରେ, ଗଭୀର କିମ୍ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କିସ୍ ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଳର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ।

ଲାଳରେ ପାଣି, ଏନ୍‌ଜାଇମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍‌ସ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍‌ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସ୍‌ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ।

ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଜର୍ନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ଥରେ କିସ୍ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୮ କୋଟି (୮୦ ମିଲିୟନ୍) ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି।

ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା (ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍) ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ତେବେ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

କେଉଁ ରୋଗ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାପିପାରେ:

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ସର୍ଦ୍ଦି-ଜ୍ୱର (Cold and Flu) ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭାଇରସ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ସର୍ଦ୍ଦି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋନୋନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସିସ୍ (Mononucleosis), ଯାହାକୁ ‘କିସିଂ ଡିଜିଜ୍’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏପ୍‌ଷ୍ଟିନ୍-ବାର୍ ଭାଇରସ୍‌ (Epstein-Barr Virus) ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିପାରେ।

ଏହି ରୋଗରେ ଥକାପଣ, ଜ୍ୱର ଏବଂ ଗଳାର ଲସିକା ଗ୍ରନ୍ଥି (Lymph Glands) ଫୁଲିଯିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ।

ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ବିପଦ:

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହର୍ପିସ୍ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭାଇରସ୍-୧ (Herpes Simplex Virus-1) ମଧ୍ୟ କିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିପାରେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁହଁରେ ଦେଖା ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଲାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

ସେହିପରି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫ୍ଲୁ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କିସ୍ ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସର ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦା (ଡ୍ରପ୍‌ଲେଟ୍‌ସ) ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମାଢ଼ି ରୋଗ (Gum Disease) ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ଲାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁହଁ ଓ ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ଝୁମ୍ପ ବଢ଼ିପାରେ।

କେବେ ରହିଥାଏ ବିପଦ ଅଧିକ:

କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା (ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍) ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଭିତରେ କଫ ରହିଛି, କିମ୍ବା ମୁଖର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କିସ୍ କରିବାର କେବଳ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ଏହାର କିଛି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ:

ଯଦି ଆପଣ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁହଁର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବେ ବ୍ରଶ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ଲସ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଚେକଅପ୍ କରାନ୍ତୁ।

ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିସ୍ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

ସେହିପରି, ଯଦି ମୁହଁରେ କୋଲ୍ଡ ସୋର୍ଥା ଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।

You might also like More from author
More Stories

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ବିଜେତା ସ୍ପେନରେ କେଉଁ ଧର୍ମର…

୩୮ ହଜାରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଯୋଜନାକୁ ଶକ୍ତ…

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ…

1 of 8,877