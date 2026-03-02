ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର କଣ ପଢିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ!
ଭାରତ ତୁଳନାରେ ସେଠାକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍।
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଇରାନକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଇରାନରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି।
ଇରାନରେ ଏବେ କେତେ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି:
ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ ରୁ ୨୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୧୯ରେ, ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୭୩୭ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ତିନିଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୦୦ ହୋଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର।
ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ କଣ ପଢିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଯାଆନ୍ତି:
ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇରାନର ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇରାନକୁ ବାଛନ୍ତି। ଅନେକ ଇରାନୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତର ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତରେ MBBS ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସମାନ।
ଇରାନରେ ଛଅ ବର୍ଷର ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାର୍ଷିକ ଫି ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତୁଳନାରେ, ଭାରତରେ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ୩୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୧.୨୫ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଇରାନକୁ ଏକ ଅଧିକ ସୁଲଭ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ।
ସହଜ ଆଡମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଭାରତରେ, MBBS ସିଟ୍ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେତୁ, NEET-UG ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋର ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ କଲେଜ ସିଟ୍ ସୀମିତ, ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା।
ଇରାନରେ, ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ NEET ଯୋଗ୍ୟତା ସାଧାରଣତଃ ଯଥେଷ୍ଟ। କିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦାନ କିମ୍ବା କ୍ୟାପିଟେସନ୍ ଫି ନାହିଁ।
ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ:
ଇରାନର ଅନେକ ମେଡିକାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ୧୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ଅନେକ ଇରାନୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତର ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ। ଏହି ମାନ୍ୟତା ଭାରତୀୟ ସ୍ନାତକମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରି ଲାଇସେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଧାର୍ମିକ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ:
ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର, ବିଶେଷକରି ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛାତ୍ରମାନେ ଧାର୍ମିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଇରାନ ଯାଆନ୍ତି। କୋମ୍ ଏବଂ ମାଶହାଦ୍ ଭଳି ସହର ସିଆ ଇସଲାମିକ୍ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର। କୋମ୍ ଏହାର ମଦ୍ରାସା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ। ଇରାନରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ପରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ମୌଳିକ ପାରସିକ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଲଭ। ହଷ୍ଟେଲ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସମେତ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ।