କ୍ଷୀର-ଛେନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଂସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ କଣ ଖାଆନ୍ତି ଭିଗାନ ଡାଏଟ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକେ?
ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଭିଗାନ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଦହି, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ଭଳି ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଥାଳିରେ କ’ଣ ଥାଏ?
Vegan Diet : ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭିଗାନ ଡାଏଟ୍ର ପ୍ରଚଳନ ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଭଳି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଭିଗାନ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଦହି, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ଭଳି ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଥାଳିରେ କ’ଣ ଥାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶେଷରେ ଭିଗାନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଥାଳିରେ କ’ଣ ପରସା ଯାଇଥାଏ।
ଭିଗାନ୍ ଥାଳିରେ କ’ଣ ଥାଏ?
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ‘ୟୁକେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍’ ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଗାନ ଡାଏଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଛଲତାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଫଳ, ପନିପରିବା, ଶସ୍ୟ, ଡାଲି, ବିନ୍ସ, ବାଦାମ/ମେଭା, ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଗଛରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସାମିଲ ଥାଏ। ଭିଗାନ ଲୋକମାନେ ଏପରି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଭିଗାନ ଡାଏଟ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ସାମିଲ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି, ପାସ୍ତା ଏବଂ ସାବୁତ୍ ଶସ୍ୟ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାଲି, ରାଜମା, ବୁଟ/ଛୋଲେ, ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ଟୋଫୁ (Tofu) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଏ?
କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ଭିଗାନ୍ ଲୋକମାନେ ସୋୟା, ଓଟ୍ସ କିମ୍ବା ମଟରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ-ବେସଡ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଏବଂ ଦହି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଭିଟାମିନ ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ଟିଫାଇଡ ହୋଇ ରହିଥାଏ।
କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ
ଭିଗାନ୍ ଡାଏଟ୍ ଆପଣାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହାର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରୋକୋଲି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଭେଣ୍ଡି, ରାଶି, ତାହିନୀ, ଟୋଫୁ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ମେଭା/ବାଦାମ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖିଆଯାଏ। ସେହିପରି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉତ୍ସ ବୋଲି ମନେକରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୋର୍ଟିଫାଇଡ୍ ସିରିଏଲ ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ।
ଆଇରନ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ କ’ଣ ଖାଆନ୍ତି?
ଆଇରନ ଅଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଗାନ୍ ଲୋକମାନେ ଡାଲି, ସାବୁତ୍ ଶସ୍ୟ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ବାଦାମ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଫଳକୁ ନିଜ ଡାଏଟ୍ର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଶରୀରରେ ଯେପରି ଆଇରନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ସି (Vitamin C) ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସେବନ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ବୋଲି ମନେକରାଯାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨ ଏଭଳି ଏକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ଭିଗାନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଫୁଡ୍ସ୍ କିମ୍ବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଓମେଗା-୩ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ (Omega-3 fatty acids) ପାଇଁ ଅଖରୋଟ୍, ଚିଆ ସିଡ୍ସ , ଫ୍ଲାକ୍ସ ସିଡ୍ସ ଏବଂ ହେମ୍ପ ସିଡ୍ସ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ବଛାଯାଏ।
ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଭିଗାନ୍ ଡାଏଟ୍ କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟପେୟ ସନ୍ତୁଳିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨, ଆୟୋଡିନ୍ ଏବଂ ସେଲେନିୟମ୍ ଭଳି ଜରୁରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ।