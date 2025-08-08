ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାମ, ସଠିକ୍ ତରିକାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ରାଖୀ
ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଦିନ ଉପବାସରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବାର ସଠିକ୍ ତରିକା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରାତି ପାହିଲେ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ। ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବାର ଶୁଭ ସମୟ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ୯ ତାରିଖ ଶନିବାର ସକାଳ ୫.୪୭ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନିଜ ଭାଇ ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ଏହି ଦିନ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଉଭୟ ରାଖୀ ବନ୍ଧା ନସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ରାଖୀ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଭାଇକୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ:
ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପୂଜା ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ରାଖୀ, ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୂର, ମିଠା ଏବଂ ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଥାଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ।
ଥାଳିର ପ୍ରଥମ ରାଖୀ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ରାଖୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ତା’ପରେ ତୁମ ଭାଇକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ସଫା ସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇମାନେ କୌଣସି ଏକ କପଡାରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ।
ତାପରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମ ଭାଇର କପାଳରେ ତିଳକ ଏବଂ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ଲଗାନ୍ତୁ।
ତା’ପରେ ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଭ ସମୟରେ ଭାଇର ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ତିନୋଟି ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଭାଇମାନେ ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ରାଖି ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦକ୍ଷିଣା କିମ୍ବା ଚାଉଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିଟିକୁ ହାତରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁଠା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ରାଖି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆରତୀ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ।
ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ତୁମ ଭାଇକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦିଅ। ଏହା ପରେ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ବୋହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପବାସ: ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା’ପରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ।