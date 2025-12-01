ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଛି କି କିଡନୀ ରୋଗ, କେମିତି ଜାଣିବେ, ନଖରେ ଅଛି ସବୁ ରାଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ…
ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଛି କି କିଡନୀ ରୋଗ, କେମିତି ଜାଣିବେ
Kidney Disease: କିଡ଼ନୀ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ । ଏହା ଆମ ଶରୀରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ତରଳ, ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଶରୀରରେ ଜଳ, ଲୁଣ, ମିନେରାଲଲ୍ସକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିମାଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ବିନା ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁ, କୋଷ ଓ ମାଂସପେଶୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।
ଯଦି କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ଯଦି କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରେ, ତେବେ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ। କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଲକ୍ଷଣ ନଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ତାହା ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
ଅଧା ନଖ: ଏହାକୁ ଲିଣ୍ଡସେ ନଖ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ନଖର ଗୋଟିଏ ଅଧା ଧଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧା ଗୋଲାପୀ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ନଖ ବାହାରିବା: ନଖର ଅଗ୍ରଭାଗ ଚର୍ମରୁ ଟାଣି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା କିଡନୀ ରୋଗ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରେ।
ଧଳା ନଖ: ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ନଖର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଧଳା ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ନଖରେ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିବା: ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ନଖରେ ଘନ, ଉଠିଥିବା ଲାଇନ୍ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ନଖ ତଳେ କିଛି ଫସି ରହିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ।
ଚାମଚ ଆକୃତିର ନଖ: କିଡନୀ ରୋଗର ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନଖଗୁଡ଼ିକ ଚାମଚ ପରି ଚପଟା ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ନଖର ବୃଦ୍ଧି ସିଧା ହୁଏ ନାହିଁ।
ମଝିରେ ଫାଟିଯାଇଥିବା ପରି ନଖ: ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ରିଜ୍ ନଖ କୁହାଯାଏ। କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ନଖର ପ୍ରସ୍ଥ କିମ୍ବା ଲମ୍ବ ସହିତ ଏକ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ନଖଟି ମଝିରେ ଫାଟିଯାଇଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ।
କିଡନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ:
- ଯଦି କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଗୋଡ, ହାତ କିମ୍ବା ମୁହଁ ଫୁଲିପାରେ।
- ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଉଛି।
- ଫେଣଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ରା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।
- ପରିସ୍ରା ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଧିକ ଥର ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
- ଯେତେବେଳେ ବୃକକ୍ ଖରାପ ହୁଏ, ଭୋକ କମିଯାଏ, ବାନ୍ତି ଲାଗେ ଏବଂ ବାନ୍ତି ଲାଗେ।
- ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଏବଂ ଶୁଷ୍କତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ।
- ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
- ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।
- ଏକାଗ୍ର ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।