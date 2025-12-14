5201314 ର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଏହି ଚୀନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଭାରତରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି; ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଗୁଲ୍ ନିକଟରେ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ “ଇୟର ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫” ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଧାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚୀନ୍ ସଂଖ୍ୟା, ୫୨୦୧୩୧୪ ର ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ। “ଅର୍ଥ” ବର୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ।
କାହିଁକି ୫୨୦୧୩୧୪ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଲା: ପ୍ରଥମ ନଜରରେ, ୫୨୦୧୩୧୪ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ସରଳ ମିଶ୍ରଣ ପରି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଚୀନ୍ରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
୫୨୦୧୩୧୪ର ଲୁକ୍କାୟିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅର୍ଥ: ଚୀନୀ ଭାଷାରେ, ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ଏହା କିଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଭାବପ୍ରବଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଚୀନୀ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ୫୨୦ “ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ” ପରି ଶୁଭେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୧୩୧୪, “ମୋର ସାରା ଜୀବନ” କିମ୍ବା “ସର୍ବଦା” ଅର୍ଥ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ, ୫୨୦୧୩୧୪ର ଅର୍ଥ “ମୁଁ ତୁମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଭଲ ପାଇବି।”
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସିକ୍ରେଟ କୋଡ଼: ୫୨୦୧୩୧୪ଆଉ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଡ୍ ପାଲଟିଛି। ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ନ କହି ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ମେସେଜ୍, ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାପସନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏପରି ଅନନ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ରମଶଃ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
୨୦୨୫ମସିହାରେ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା: ୫୨୦୧୩୧୪ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ବର୍ଷ ଗୁଗୁଲରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସନ୍ଧାନ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ଥିଲା।
Ceasefire, Mock Drill, Pookie, Mayday, Stampede, Ee Sala Cup Namde, Nonce, Latent, ଏବଂ Incel ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଧାନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଧାରା ଅନୁସରଣ କରୁନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ଏହାର ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି।