ନାକାବନ୍ଦୀର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଯାହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି ଆମେରିକା…

ଅବରୋଧର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ, ଆମେରିକା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ଇରାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି; ପ୍ରକୃତରେ ଇରାନ୍ ସେଠାରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରୁଛି।

କିନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ନାକାବନ୍ଦୀ ବା ଅବରୋଧକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଧମକର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଅବରୋଧର ଅର୍ଥ କ’ଣ:

ଅବରୋଧ ହେଉଛି ଏକ ସାମରିକ ରଣନୀତି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଦେଶ ଏହାର ନୌସେନା କିମ୍ବା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଜାହାଜ, ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟର ଗତିକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ।

ଏକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ।

ଇରାନୀ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା:

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅବରୋଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇରାନ ବନ୍ଦର ସହିତ ଜଡିତ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କଟକଣାର ଶିକାର କରାଯାଇପାରେ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଇରାନର ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପୃଥକ କରିବା।

ବେଆଇନ ଟୋଲ୍ ଉପରେ ବିବାଦ:

ଆମେରିକା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବେଆଇନ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି। ୱାଶିଂଟନ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଏପରି ଶୁଳ୍କ ଦେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଅବରୋଧର ଧମକ ପଛରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ।

ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ:

କଠୋର ମନୋଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେରିକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ – ଯେପରିକି UAE କିମ୍ବା ଓମାନ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥରେ ନୌଚାଳନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ନୀତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, କେବଳ ଇରାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା।

ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଥିଦେଇ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯାଇଥାଏ।

ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେକୌଣସି ଅବରୋଧ କିମ୍ବା ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ।

