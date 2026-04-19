ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ’ଣ ଦେଖେ? ଏହାହିଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ରହସ୍ୟମୟ ସଙ୍କେତ

ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେ ଏହିସବୁ ସଙ୍କେତ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଏମିତି ସତ୍ୟ ଯାହାଠୁ ମଣିଷ ଯେତେ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ଜୀବନର ଅଟଳ ନିୟମ।

ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ କେହି ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ଓ ଚେତନାରେ କ’ଣ ଚାଲିଥାଏ?

ଇଟାଲୀର ରେଜ୍ଜିଓ ଏମିଲିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ IRCCS ର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ୨୩୯ ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ “End of Life Dreams” ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅନୁଭବ ଯାହା ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଭବ କରେ।

ଅନ୍ତ ସମୟରେ କ’ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ:

ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। କେହି ନିଜ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି ନିଜ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ଛବିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।

ଏକ ରୋଗୀ ତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ପରଲୋକଗତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକୁଥିଲେ।

ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହିପରି ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ମଣିଷ ଏକା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ନେବାକୁ ଆସିଛି।

ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତୀବ୍ର ଆଲୋକ, ଲମ୍ବା ସିଢ଼ି କିମ୍ବା ଖୋଲା ଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେପରି କିଛି ନୂଆ ଦୁନିଆର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି। ଏହି ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ଜୀବନର ଶେଷ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ।

କିନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ସୁଖଦ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ଯେପରି ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ହରିତ ଉପତ୍ୟକା କିମ୍ବା ଖୋଲା ମାଠରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଧଳା ଘୋଡ଼ା।

କିନ୍ତୁ କେତେକ ଘଟଣାରେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ପଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଛି ରୋଗୀ ଭୟଙ୍କର ଛାୟା, ଅଜଣା ଆକୃତି କିମ୍ବା ରାକ୍ଷସ ସଦୃଶ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ ମଣିଷର ମନରେ ଲୁଚିଥିବା ଭୟ, ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କିମ୍ବା ଅଧୂରା ଇଚ୍ଛାର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ।

ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ:

ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେ ଯେ କାହିଁକିନା ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମଜାକ ଉଡ଼ାଇପାରନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି।

ଯଦି କାହାର ଅନୁଭବ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ଥାଏ, ତେବେ ଧରାଯାଏ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଅନ୍ତକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଯଦି ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଭିତରୁ ଚାଲୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ଅସନ୍ତୋଷର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।

ମୃତ୍ୟୁ ଆଜିମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ ହିସାବରେ ରହିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସ୍ମୃତି ଓ ଭାବନାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ଦେଖେ। ଅନ୍ୟପଟେ, କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯିବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।

ସତ୍ୟ କ’ଣ, ଏହାକୁ ପୂରାପୂରି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହିପରି ଅନୁଭବ ମଣିଷର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ।

ଶେଷରେ, ଏହି “End of Life Dreams” ଆମକୁ ଏହା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ପରି ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ଧୀରେ-ଧୀରେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ସହ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ।

