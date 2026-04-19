ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ’ଣ ଦେଖେ? ଏହାହିଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ରହସ୍ୟମୟ ସଙ୍କେତ
ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେ ଏହିସବୁ ସଙ୍କେତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଏମିତି ସତ୍ୟ ଯାହାଠୁ ମଣିଷ ଯେତେ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା କାହିଁକି, ଶେଷରେ ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହା ଜୀବନର ଅଟଳ ନିୟମ।
ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ କେହି ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ଓ ଚେତନାରେ କ’ଣ ଚାଲିଥାଏ?
ଇଟାଲୀର ରେଜ୍ଜିଓ ଏମିଲିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ IRCCS ର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ୨୩୯ ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ “End of Life Dreams” ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅନୁଭବ ଯାହା ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଭବ କରେ।
ଅନ୍ତ ସମୟରେ କ’ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ: