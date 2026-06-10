୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଏହାର ପୁରା ନାଁ କ’ଣ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ FIFAର ଅର୍ଥ କାହାକୁ ବୁଝାଏ

FIFAର ପୁରା ନାଁ କ'ଣ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: FIFA ର ପୂରା ନାଁ ହେଉଛି *Fédération Internationale de Football Association*। ଏହି ନାମ ଫରାସୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ “International Federation of Association Football” ବୋଲି ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ଏକ ପ୍ରଶାସକ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଫୁଟବଲର ତଦାରଖ କରେ, ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଚାଳନା କରେ। ୧୯୦୪ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, FIFA ଫୁଟବଲ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।

ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜୁରିଚ୍ ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ୨୧୧ଟି ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ ସଂଘ FIFA ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରୀଡା ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗରମର ପାରଦ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ…

୧୯୪୭ର ଭାରତ vs ୨୦୨୬ର ଇଣ୍ଡିଆ……

FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉଛି ଫିଫାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯାହା ପ୍ରତି ଚାରି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସଂଗଠନ FIFA ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍, FIFA U-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍, FIFA U-୧୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ FIFA କ୍ଲବ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରେ।

ଫିଫାର ଭୂମିକା କେବଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ବିସ୍ତାରିତ; ଏହି ସଂଗଠନ ଫୁଟବଲର ସରକାରୀ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ଖେଳରେ ସମାନତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବୃତ୍ତିଗତ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ FIFA ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ।

ଏହା ସହିତ, FIFA ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଫୁଟବଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିକାଶ, ତାଲିମ ସୁବିଧା ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିବେଶ କରେ। ଏହି ସଂଗଠନ କ୍ରୀଡା ମଧ୍ୟରେ ନିରପେକ୍ଷ ଖେଳ, ସମାନତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଗରମର ପାରଦ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ…

୧୯୪୭ର ଭାରତ vs ୨୦୨୬ର ଇଣ୍ଡିଆ……

କଣ ଏବେ ATM ରୁ ବାହାର କରିହେବ PF ର ୧୦୦%…

ସାବଧାନ! ମୁହଁରେ ଘା’ ହୋଇଛି କି? ଏହାକୁ…

1 of 29,576