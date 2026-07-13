Swapna Shastra: ସ୍ୱପ୍ନରେ କେଶ କଟାହେବା ଦେଖିବା କି ପ୍ରକାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ, ଏହା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ
କେଶ କଟାହେବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଛି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶୋଇବା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍କେତ ଦିଏ।
କେତେକ ସମୟରେ, ଆମେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ। ଏପରି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର କେଶ କଟା ହେଉଥିବା ଦେଖିବା।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ କିଛି ଖରାପ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ କେଶ କାଟିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର କ’ଣ କହେ। ଏହାକୁ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ ସୂଚିତ କରେ।
ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜ କେଶ କାଟିବା ଦେଖିବା:
ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜର କେଶ କଟାହେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହାକୁ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣଙ୍କ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାୟତଃ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରି ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ।
ଜୋରଜବରଦସ୍ତ କେଶ କଟା ହେଉଥିବା ଦେଖିବା:
ଯଦି କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ କେଶ କାଟିଦିଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଚାପ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ କିମ୍ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ସୂଚାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏପରି ସମୟରେ, ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ଅନ୍ୟ କାହାର କେଶ କାଟିବା ଦେଖିବା:
ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନ୍ୟ କାହାର କେଶ କଟା ହେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ନକାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ।
ଲମ୍ବା କେଶ କାଟିବା:
ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଲମ୍ବା କେଶ କାଟିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟତଃ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ମାନସିକ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହାକୁ ଏକ ସୂଚକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏକ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଛୋଟ କେଶ କାଟିବା:
ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ଟିକି ଟିକି କଟା ହେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ଆପଣ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି।
କେଶ କାଟିବା ପରେ ଖୁସି ହେଉଥିବା ଦେଖିବା:
ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେଶ କାଟିବା ପରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହା ସଫଳତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଇପାରେ।
କେଶ କାଟିବା ପରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା:
ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେଶ କାଟିବା ପରେ ଦୁଃଖ, ଅନୁତାପ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସୁଯୋଗ ହରାଇବାର, ମାନସିକ ଚାପ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଧର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ।
ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କ’ଣ ସତ ହୁଏ:
ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଜଣଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ମନକୁ କବଜା କରୁଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାର ଫଳାଫଳ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ।