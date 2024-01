ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଉପରେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ଲାମିକ ଦେଶ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ପ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇସଲାମିକ କୋଅପରେସନ୍ (ଓଆଇସି) ଗମ୍ଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଓଆଇସି ସାଧାରଣ ସଚିବାଳୟ ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ, “ଭାରତର ଅଯୋଧ୍ୟା ସହରରେ ସେହିଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ-ପ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।”

#OIC General Secretariat Denounces Opening of “Ram Temple” on Demolished Historic #BabriMosque in the #Indian city of #Ayodhya: https://t.co/lT3UYXsyqX pic.twitter.com/ao4kF6DR80

— OIC (@OIC_OCI) January 23, 2024