୬ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଶୋଉଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପଚାର!
କମ୍ ନିଦ ଶରୀର ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲିର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଥିବା ଜୀବନରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଏକ ସଫଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମକୁ ଏକ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ଭାବୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ୫ ରୁ ୫ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଯଥେଷ୍ଟ।
ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା, ସକାଳେ କଫି ପିଇବା ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ଦିନସାରା ନିଜକୁ ଟାଣି ନେବା ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ନୂତନ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଶୋଇବା ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ, ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କ, ହୃଦୟ, ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ କିମ୍ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ହେଉ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହା ଶରୀରକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ?
ନିଦ ଅଭାବ ଶରୀରରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ:
ଅଧିକାଂଶ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଅତି କମରେ ସାତରୁ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଲଗାତାର ଛଅ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ହୁଏ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଥକାପଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଶରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ମେଟାବୋଲିଜିମ୍, ଭୋକ ଏବଂ ଓଜନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଖରାପ ନିଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଏବଂ ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ହରମୋନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ୫ ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରି-ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା ଟାଇପ୍ ୨ ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ।
ଏହା ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର BMI ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ମେଦବହୁଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି, ଯେପରିକି ଲେପ୍ଟିନ୍, ଘ୍ରେଲିନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ଶରୀର ନିରନ୍ତର ଚାପ ମୋଡ୍ ରେ ରହିବା। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
ମସ୍ତିଷ୍କ, ଚିନ୍ତା କ୍ଷମତା ଏବଂ ମନୋଭାବ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ନିଦ୍ରା ଅଭାବ କେବଳ ଶରୀର ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ସ୍ମୃତି, ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହାର ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହା ଡିମେନ୍ସିଆ ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ମନୋଭାବ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତୁରନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଚିଡିଚିଡାପଣ, ନର୍ଭସ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ:
ଶରୀରକୁ ମରାମତି କରିବା, ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ନିଦ୍ରା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଛଅ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶହ ଶହ ଜିନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ବିଶେଷକରି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଜଡିତ ଜିନ୍।
ଏହା ଫଳରେ ଶରୀର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ହରମୋନ୍, ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଟିସୁ ମରାମତି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ।
ଶୋଇବା ସମୟରେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହରମୋନ୍ ମୁକ୍ତ କରେ, ଟିସୁ ମରାମତି କରେ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ।
ମୃତ୍ୟୁର ଖତରା:
ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ ଉଭୟ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିପଦ ପ୍ରାୟ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ:
ନିଦ ଏକ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ଏହା ଶରୀରର ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର ଛଅ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛି।
ଭଲ ନିଦ ପାଇଁ କିଛି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଏବଂ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ କୋଠରୀକୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ରଖିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।