ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ନୁହେଁ, ଏହି ଫ୍ୟୁଏଲରେ ଚାଲେ ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜ! ଜାଣନ୍ତୁ ଦିନକୁ କେତେ ତେଲ ପିଏ କାର୍ଗୋ ସିପ୍?
ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ନୁହେଁ, ଏହି ଫ୍ୟୁଏଲରେ ଚାଲେ ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜ!
Fuel In Cargo Ship: ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିବେଚିତ, ମାଲବାହୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରନ୍ତି। ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା (ମାଇଲେଜ୍) କେତେ?
ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲୁଥିବା ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଡିଜେଲ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶାଳ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହେଭି ଫ୍ୟୁଏଲ ଅଏଲ (HFO) କିମ୍ବା “ବଙ୍କର୍ ଇନ୍ଧନ” କୁହାଯାଏ। ଏହି ଇନ୍ଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାଢା ଏବଂ ବହୁତ ଭାରୀ ଅଟେ, ଯାହା ମାଲବାହୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ଜାହାଜ ବଙ୍କର୍ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲେ। ଏହା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନ୍ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଗାଢ଼ ତେଲ୍ ରହିଯାଏ ସେହିଠାରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହା ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା ଥିବାରୁ ଶିପିଂ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଶସ୍ତା ହେବା ସହିତ, ଫ୍ୟୁଏଲ ଅଏଲ (HFO) ବଡ଼ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ; ତେଣୁ, HFO ଏହି ଯାତ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଐତିହାସିକ ଭାବରେ, ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ “ବଙ୍କର୍” ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଫ୍ୟୁଏଲ ଅଏଲ (HFO) ଶେଷରେ “ବଙ୍କର୍ ଇନ୍ଧନ” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲା। ଆଜି ବି ଜାହାଜରେ ଫ୍ୟୁଏଲ ଭରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ “ବଙ୍କରିଂ” କୁହାଯାଏ।
ବଙ୍କର୍ ତେଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାଢା ଦେଖାଯିବା ସହିତ କଳା ଟାର୍ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ, ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ; ବରଂ, ଏହାକୁ ପତଳା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଗରମ କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଇଞ୍ଜିନକୁ ସହଜରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଜାହାଜର ପ୍ରଚଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବଙ୍କର ଅଏଲର ମାଇଲେଜ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଏ। ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଗୋ ସିପ୍ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପାଇଁ 200–250 ଲିଟର ବଙ୍କର୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।
ଏହା ସହ ଦିନକୁ ମୋଟାମୋଟି 350–400 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ (3.5 ଲକ୍ଷ ଲିଟରରୁ ଅଧିକ) ତେଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।