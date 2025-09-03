GST Council: କାର୍-ବାଇକ୍ ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଡ୍ରେସ୍-ଜୋତା ସବୁ ହେଲା ଶସ୍ତା, ଜାଣନ୍ତୁ GST କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକରେ କ’ଣ ହେଲା ଶସ୍ତା ଆଉ ମହଙ୍ଗା
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଶସ୍ତା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: GST ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଏବେ କେବଳ ୨ଟି ସ୍ଲାବ୍ GST ଲାଗୁ ହେବ।
ପ୍ରଥମଟି ୫% ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ୧୮%। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଲାବ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ୧୨% ଏବଂ ୨୮% ସ୍ଲାବ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ୫୬ତମ ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୧୨ ଏବଂ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ବଦଳରେ କେବଳ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ନିଆଯିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଲ୍ଟ୍ରା ହାଇ ଟେମ୍ପ୍ରେଚର କ୍ଷୀର, ଛେନା, ପନିର, ରୁଟି ଉପରେ କୌଣସି ଜିଏସଟି ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏସି, ୱାଶିଂ ମେସିନ୍, ୩୮ ଇଞ୍ଚରୁ ବଡ଼ ଟିଭି, ଛୋଟ କାର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଏବେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ନିଆଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଉପରେ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା।
କ’ଣ ଶସ୍ତା କ’ଣ ମହଙ୍ଗା:
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ୧୨ ପ୍ରତିଶତ GSTକୁ ମଧ୍ୟ ୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାର୍ବଲ୍, ଚମଡା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ GST ହାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ଏବେ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ବଦଳରେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ୩୩ଟି ଔଷଧ ଉପରେ GST ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଚଷମା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ୫ ପ୍ରତିଶତ GST ଲାଗୁ ହେବ।
ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, କାର ଏବଂ ବାଇକ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଲାବ୍ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତମାଖୁ, ଜର୍ଦା, ପାନ ମସଲା, ସ୍ୱାଦ, ଫଳ ପାନୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ପାନୀୟ ମହଙ୍ଗା ହେବ।
୩୫୦ ସିସିରୁ ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ବାଇକ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା GSTରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି,