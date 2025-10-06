ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସହିତ ଆଉ କ’ଣ କ’ଣ ମିଳେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର

ଏହି ପୁରସ୍କାର ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଉଦ୍ଭାବନକାରୀ ସ୍ୱିଡିସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା।

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ୨୦୨୫ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସ୍ୱିଡେନର ଷ୍ଟକହୋମରେ ଥିବା କାରୋଲିନ୍ସକା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କମିଟି ପ୍ରଥମେ ଏହି ବର୍ଷର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।

ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କ’ଣ ପାଆନ୍ତି। ପଦକ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁବିଧା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ କ’ଣ ପାଆନ୍ତି?

ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର

ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ଖ୍ୟାତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଡାଇନାମାଇଟ୍ ଉଦ୍ଭାବନକାରୀ ସ୍ୱିଡିସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ନୋବେଲଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାନବତା ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ

ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଛଅଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ: ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଔଷଧ, ସାହିତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ।

ବିଜେତାଙ୍କୁ କ’ଣ ମିଳେ

ପ୍ରଥମେ, ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନୋବେଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେତା 11 ନିୟୁତ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନର (SEK) କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 85 ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବର୍ଗରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ବିଜେତା ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ।

ଏହା ସହିତ, ବିଜେତାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାରେ ତିଆରି ଏକ ନୋବେଲ ପଦକ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ପଦକ ଆଲଫ୍ରେଡ ନୋବେଲଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ସହିତ ଖୋଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପଦକର ଡିଜାଇନ୍ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର ବିବରଣୀ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡିପ୍ଲୋମା (ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍) ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଦକ ଅପେକ୍ଷା, ଏହି ସମ୍ମାନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାର ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି।

ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ

ଯଦିଓ ଏହି ପୁରସ୍କାର କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆସିନଥାଏ, ଏହା ଆଣିଥିବା ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା ବିଜେତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଦିଏ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ, ଏବଂ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଯାଆନ୍ତି।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ସ୍ୱିଡେନର ଷ୍ଟକହୋମରେ ନୋବେଲ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ନରୱେର ଓସ୍ଲୋରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜନେତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି।

