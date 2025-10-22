କମ୍ ହାଇଟ୍ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ପୁଅ? ଏ ସେହି 5 କାରଣ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ପୁରୁଷମାନେ କମ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ବକ୍ର ଶରୀର ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ କାହିଁକି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଷମାନେ କମ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଗୋଲ ମୋଲ ଶରୀର ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଆକର୍ଷଣ ସାଂସ୍କୃତିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସର୍ଟ ହାଇଟ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି।

ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ନର୍ଥ ଟେକ୍ସାସର ଅଧ୍ୟୟନର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ ପୁଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମାନ ଓ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଝିଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲି କଥା ହୋଇ ପାରନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କମ ଉଚ୍ଚତା ଝିଅମାନଙ୍କ ନେଚର୍ ବା ପ୍ରକୃତି ବହୁତ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିଥାଏ । ସେ ନିଜ ସାଥୀକୁ ଅଧିକ ଖୁସି ରଖନ୍ତି ଓ ନିଜ ପ୍ରେମ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ।

କୁହାଯାଏ , ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଛୋଟ, ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସେତେ ଅଧିକ। ଏହି କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ, ଏବଂ ଅନେକ ପୁରୁଷ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା କମ ଉଚ୍ଚତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କମ ଉଚ୍ଚତା ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅମାନେ କମ ଉଚ୍ଚତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି।

କିଛି ଗବେଷଣା ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଷମାନେ ବକ୍ର ଶରୀର ଥିବା ସର୍ଟ ହାଇଟ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଆକର୍ଷଣ କେତେକ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ଆକର୍ଷଣ କାହିଁକି? ଏଠାରେ 5ଟି କାରଣ ଅଛି:

  1. ସାଧାରଣତଃ, ସର୍ଟ ହାଇଟ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ, ପୁରୁଷମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସର୍ଟ ହାଇଟ୍ ସାଥୀ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ପୁରୁଷମାନେ ଝିଅର ଉଚ୍ଚତାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତି।
  2. ଆରମ୍ଭରୁ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଆସୁଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ କୋମଳ ଏବଂ ମାତୃତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ମହିଳାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପୁରୁଷମାନେ ଛୋଟ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି।
  3. ପୁରୁଷମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସାଥୀ ସେମାନଙ୍କ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉ। ଛୋଟ ହାଇଟର ଝିଅମାନେ ପୁଅର ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସମୟରେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ସେନେଇ ପୁଅମାନେ କମ ଉଚ୍ଚତା ଝିଅଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
  4. ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ, ଝିଅଟି ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ହେବା ଉଚିତ।
  5. ଛୋଟ ହାଇଟର ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର କୋମଳତା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। କମ ହାଇଟର ମହିଳାମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାନ୍ତି।
