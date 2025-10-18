ଜାଣନ୍ତି ଏକାଥରକେ ୫୦ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ କ’ଣ ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କ ସହ? ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଘୁରିବ ଆପଣଙ୍କ ମଥା

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅଣ୍ଡାକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏକ ମହାନ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରୋଟିନ୍, ନଅଟି ଆମିନୋ ଏସିଡ୍, ଭିଟାମିନ୍ A, B, B12, D, E, ଫୋଲେଟ୍, ସେଲେନିୟମ୍ ଏବଂ ଓମେଗା-3 ରହିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ତଥାପି, ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା ସମୟରେ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବେ? ଯଦି କେହି ଏକା ସମୟରେ 50ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଶରୀର ଉପରେ ଏହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ 50ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।

50ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ କ’ଣ  ହବ

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମଣିଷର ପେଟ 50ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲୋରି ଭାର ଶରୀରକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରେ, ଯାହା ପେଟ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଏହା ମୋଟାପଣ, ଏସିଡିଟି, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏକାଥରକେ ଏତେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପଯୁକ୍ତ ଅବଶୋଷଣକୁ ବାଧା ଦିଏ ଏବଂ ଯକୃତ, କିଡନୀ ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏକାଥରକେ 50ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଜୌନପୁରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମଜାକ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ବାଜି ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ବସିବାରେ ୫୦ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ତାକୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଜି ଗ୍ରହଣ କରି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତଥାପି, ୪୨ତମ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା।

ଅଣ୍ଡାର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ

ଅଧିକାଂଶ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିନକୁ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶରୀର ଗଠନରେ ଜଡିତ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ତିନୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସିଝା, ପୋଚ୍ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଭାଜା ଅଣ୍ଡାକୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ, ଅଧିକ ତେଲରେ ରନ୍ଧା ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

