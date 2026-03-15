ଏ କ’ଣ ହେଲା, ଏକାଥରେ ୪ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି…. କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହି ଖବର
ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ୪ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ ତାରିଖ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛୁଟିଦିନ ସୂଚୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।
ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦେଶର ଅନେକ ସହରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଦ ହେବା ପଛରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ କ’ଣ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା।
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି:
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶବ-ଏ-କଦର ହେତୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ RBI ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ପୂର୍ବରୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ।
୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ:
୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଶର ଅନେକ ସହରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଦିନ ବେଲାପୁର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଇମ୍ଫାଲ, ଜମ୍ମୁ, ଶ୍ରୀନଗର, ମୁମ୍ବାଇ, ନାଗପୁର, ପାଣାଜୀ ଏବଂ ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ।
ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ୱା, ଉଗାଦି ପର୍ବ, ତେଲୁଗୁ ନବବର୍ଷ ଦିବସ, ସାଜିବୁ ନୋଙ୍ଗମାପାନ୍ୱା (ଚେଇରାଓବା) ଏବଂ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେତୁ RBI ଏହି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି।
୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତର ଛୁଟି:
୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜମ୍ମୁ, ଶ୍ରୀନଗର, କୋଚି, ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ, ବିଜୟୱାଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଇଦ୍-ଉଲ୍-ଫିତର ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ:
ରମଜାନ-ଇଦର ପର୍ବ ଶନିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦେଶର ଅନେକ ସହରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହର ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ସମୟସୂଚୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।