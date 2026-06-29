କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଟିଂରେ କଣ ହେଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଲା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ
ବିଦେଶ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିସ୍ରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଦଶାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥାଏ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବା ସରକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ।
India Pakistan Track II Meeting : ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋରେ ଏକ ଅନୌପଚାରିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ନୂଆ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବା ସରକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅନୌପଚାରିକ ଆଲୋଚନାକୁ ‘ଟ୍ରାକ୍-୨ ଡାଏଲଗ୍’ (Track-II Dialogue) କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ବିନା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା କମାଇବାର ଉପାୟ ଖୋଜାଯାଇପାରିବ।
ବୈଠକରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ: ଭାରତ
କଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ‘ଟ୍ରାକ୍ ୨’ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯିବାରୁ ବିଦେଶ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିସ୍ରି କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏଭଳି ଖବର ଦେଖିଛି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଦଶାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ କିମ୍ବା କିଛି ବିଶେଷ କଥା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା, ଏଗୁଡ଼ିକ ବେସରକାରୀ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ ନଜରରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକତା ନାହିଁ।”
#WATCH | Victoria, Seychelles: On being asked about Track 2 India-Pakistan dialogue in Colombo, Foreign Secretary Vikram Misri says, "I have seen the reports. I am aware of them. Dozens of these kinds of events take place in dozens of places around the world on a whole variety of… pic.twitter.com/Z54aCxbTUr
— ANI (@ANI) June 29, 2026
ଆମ ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ: MEA
ବିଦେଶ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଏହି ଗସ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ସମର୍ଥନ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି- ସେମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜର ମତ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହୁଁ। ଆମ ନଜରରେ ଏଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ।”
କଲମ୍ବୋରେ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ-ପାକ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଟିଂ: ରିପୋର୍ଟ
ଏନଡିଟିଭି (NDTV) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କଲମ୍ବୋର ଏକ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଏମ୍.ଏମ୍. ନରବଣେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମ ମାଧବ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ରୁଚି ଘନଶ୍ୟାମ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାକାର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଧିକାରୀ ସଜ୍ଜାଦ୍ ହାଇଦର୍ ଖାନ୍, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଶେରୀ ରହମାନ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମେଜର ଜେନ