ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କଣ ହେବ? ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ନିୟମ
ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ କଣ ହେବ?
Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଇ ୯ ତାରିଖରେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ କ୍ଷମତା ହରାଇଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ପରାଜୟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ହାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି ନାହିଁ।” ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି?
ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ନିୟମ କଣ?
ସଂସଦୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ ପରାଜିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ’ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ।
ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି?
ଯଦି ପରାଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୧୬୪ର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପଦରେ ରହିପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁମତ ହରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏକ ଆଧିକାରିକ ଆଦେଶ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରିପାରିବେ।
ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ
ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ସଚିବ ପି.ଡି.ଟି. ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିବାର କୌଣସି ବୈଧତା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଇସ୍ତଫା ନଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପଦ ସ୍ୱତଃ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦୁବେଙ୍କ ମତରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ବହୁମତ ପାଇଥିବା ଦଳକୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେବା ମାତ୍ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପଦ ଆପେ ଆପେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ।
ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ‘ଇଲେକ୍ସନ ପିଟିସନ’ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶୁଣାଣି ପରେ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।
ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୨୯୪ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି ୨୦୭ଟି ଆସନ ଜିତି ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିଏମସି ମାତ୍ର ୮୦ଟି ଆସନ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ବଙ୍ଗଳାରେ ୫୦ ବର୍ଷର ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଟିଏମସି ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।