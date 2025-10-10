ଜାଣନ୍ତି କି କଏଦୀ ଖସିଯିବା ପରେ ଯଦି ଗିରଫ ହୁଏ ତେବେ କଣ ମିଳେ ଦଣ୍ଡ ? ଫେରାରରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ଥିଲେ ମିଳେ କି ଜାମିନ …
ଜେଲରୁ ଫେରାର କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଏ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ କେହି ଅପରାଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ, ଅପରାଧର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଅପରାଧୀକୁ ଜେଲ ପଠାଯାଏ। ତଥାପି, ଯଦି ଜଣେ କଏଦୀ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରନ୍ତି , ତେବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଏଦୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝିବା ଯେ ଜେଲରୁ ଫେରାର କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଏ।
ଜେଲରୁ ଫେରାର ପାଇଁ କ’ଣ ଦଣ୍ଡ? ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରାର ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଜେଲରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୨୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ, ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ, ଜେଲରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା କଏଦୀଙ୍କୁ ଧାରା ୨୨୪ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କେହି କଏଦୀକୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାରା ୨୨୨ କିମ୍ବା ଧାରା ୨୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧାରା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ? ଯଦି ଜଣେ କଏଦୀ ଖସିଯିବା ପରେ ଗିରଫ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଜେଲକୁ ପଠାଯାଏ, ଏବଂ ଖସିଯିବାରେ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡରେ ଯୋଡାଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ, ଖସିଯିବାର ଅପରାଧ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦଣ୍ଡରେ ଯୋଡାଯାଏ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏପରି କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କାହାର ଅବହେଳା କିମ୍ବା ସହାୟତା ଖସିଯିବାର କାରଣ ହୋଇଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ। ଖସିଯିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାମିନ ପାଇବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ସଜା କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ କଏଦୀ ଖସିଯିବା ସମୟରେ ହିଂସା, ଚୋରି କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ: ଖସିଯିବାରେ ଜଣେ କଏଦୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାରେ ଆହୁରି କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଧାରା ୧୫୬ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଜେଲର କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଜାଣିଶୁଣି ଜଣେ ରାଜ୍ୟ କଏଦୀକୁ ଖସିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଧାରା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।