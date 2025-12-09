ପୁଣି ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ; ହଠାତ କହିଦେଲେ ଏପରି, ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ…
ଭାରତକୁ ପୁଣି ଟାରିଫ ଭୟ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଚାଉଳ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ, ଭିଏତନାମ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶ ଆମେରିକାକୁ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକୀୟ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି: ଯଦି ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ କିଛି ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଏହା ଆମେରିକାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ?
ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଅଂଶ:
IBEF ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ 2024-25 ରେ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରାୟ 23.4 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ମୋଟ 5.24 ନିୟୁତ ଟନ୍ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିର 5 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଅଟେ। ଆମେରିକାର ବଜାର ଭାରତ ପାଇଁ ଛୋଟ ଥିବା ବେଳେ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।
ଯଦି ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା ବନ୍ଦ କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ବିଶେଷକରି, ଜେନେଟିକ୍ ଔଷଧ, ପୋଷାକ, ଆଇଟି ସେବା ଏବଂ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଅଂଶ ଆମେରିକାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ଭିଏତନାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ବିକଳ୍ପ ଯୋଗାଣକାରୀ ଖୋଜିବା ସମ୍ଭବ ହେଲେ, ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଆମେରିକାର କଣ କ୍ଷତି ହେବ:
ଯଦି କେବେ ଆମେରିକା ସହ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ଯ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୁଏ,ତେବେ ଏଥିରେ ଭାରତ କମ କ୍ଷତି ସହିବ ମାତ୍ର ଆମେରିକା ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହିବ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
ଆମେରିକୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଏବଂ ଆଇଟି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ।
ଜେନେରିକ୍ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଷତି କମ୍ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅଧିକ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ହେବ।