ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ଚାର୍ଜର ଦିନ ରାତି ପ୍ଲଗ୍ ରେ ଲଗେଇ ଛାଡିଦେଉଛନ୍ତି? କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ

Smartphone Tips: ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଗଲାଣି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାର୍ଜିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ସଂଯୋଗ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚାର୍ଜର୍ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ ରହିଥାଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଛୋଟ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ।

ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର: ଯେତେବେଳେ ଏକ ଚାର୍ଜର ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା କୌଣସି ଡିଭାଇସ୍ ଚାର୍ଜ କରୁନଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଥାଏ। ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ପାୱାର କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜର୍ କମ୍ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ପରି ମନେହୁଏ, ଘରେ ଏକାଧିକ ଚାର୍ଜର କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

ଚାର୍ଜରର ଜୀବନ କମ୍ ହୋଇପାରେ: ଚାର୍ଜରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନ ଥାଏ ଯାହା ପାୱାର ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ଚାର୍ଜରର କାପାସିଟିକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ କରିପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଚାର୍ଜିଂ ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ: ଚାର୍ଜରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ରଖିବା କେତେକ ସମୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହଠାତ୍ ଭୋଲଟେଜ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଚାର୍ଜରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଶସ୍ତା କିମ୍ବା ନକଲି ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ବିପଦ ଅଧିକ ଥାଏ।

ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ ଚାର୍ଜ ହେଉନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଚାର୍ଜରକୁ ଅନପ୍ଲଗ୍ କରିବା ଭଲ। ଏହା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ ଚାର୍ଜରର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସର୍ବଦା ନିର୍ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା, ମୂଳ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ, ବଡ଼ ଲାଭ: ଚାର୍ଜିଂ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଜରକୁ ଅନପ୍ଲଗ୍ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି, ଆମେ ଆମର ଗ୍ୟାଜେଟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିପାରିବା।

