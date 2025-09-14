ଖାଲି ପେଟରେ ମେଡିଟେସନ୍ କଲେ କ’ଣ ହୁଏ, ଲାଭ ମିଳେ ନା କ୍ଷତି ହୁଏ
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ଫାଇଦା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମେଡିଟେସନ୍ ଅନେକ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ନିଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମ ଅନୁସରଣ ନକରି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ କ’ଣ।
ଖାଲି ପେଟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ କି: ଖାଲି ପେଟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ।
କେଉଁ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ: ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସକାଳେ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି।
ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକାଳେ ସତେଜ ଥାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ସତେଜ ଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ଶବ୍ଦ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନର ବିଚଳନ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ।
କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ: ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨୦ ରୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତଥାପି ଆପଣ ୧୦ ମିନିଟ୍ ର ଧ୍ୟାନ ଦିନକୁ ୩ ଥର କରିପାରିବେ।
ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ କ’ଣ କହିବା ଉଚିତ: ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ବାଛିବା ଉଚିତ ଯାହା କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଯେପରି ଓମ୍… ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରୁନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।