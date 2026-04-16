ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହେଲେ କ’ଣ କରିବେ? ସେହି ଟିକେଟରେ ଅଲଗା ଟ୍ରେନରେ ଯାଇପାରିବେ କି, ଜାଣନ୍ତୁ ରେଲଓ୍ୱେ ନିୟମ
ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହେଲେ ରିଫଣ୍ଡ ମିଳେ କି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଜଣେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସେ; କିନ୍ତୁ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ଫସି ରହିବା ଯୋଗୁଁ କେତେବେଳେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହୋଇଯାଏ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ସେମାନେ କ’ଣ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ନା ସେମାନେ ସମାନ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିପାରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏପରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜରୁରୀ ରେଳ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ୍ ବାଲା:
ପ୍ରଥମେ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ରିହାତି ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଆପଣ ସମାନ ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ; କିନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟର ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ।
କାରଣ, ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ୍ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଉପଲବ୍ଧ ଟ୍ରେନର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ ନିୟମ ଅଛି?
କେଉଁ ଟ୍ରେନରେ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ୍ ବୈଧ ନୁହେଁ:
ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ମେଲ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ସୁପରଫାଷ୍ଟ, ରାଜଧାନୀ, ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ୍ ବୈଧ ନୁହେଁ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ତେବେ ଟିଟିଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ବିନା ଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରୀ ଜରିମାନା ଲଗାଇପାରନ୍ତି।
ରିଜର୍ଭ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହେଲେ କ’ଣ କରିବେ:
ଯଦି, କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ରିଜର୍ଭ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସମାନ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଥିବାର ଧରାପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ TTE ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି।
ଜରିମାନା ପୈଠ ନ କରାଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ରେଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତି, ତେବେ ମାମଲାଟି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେଳବାଇ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହେଲେ ରିଫଣ୍ଡ ମିଳେ କି:
ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ନେବାକୁ ପଡିବ ତାହା ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଏକ TDR (ଟିକେଟ ଜମା ରସିଦ) ଦାଖଲ କରିବା।
ସାଧାରଣତଃ, ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ ହେବା ପରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବା କଷ୍ଟକର; କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିନଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦାବି କରିପାରିବେ।
କ’ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିପାରିବି:
ଏହା ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ମିସ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ TTE ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।