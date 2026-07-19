ବର୍ଷାରେ ଚମଡ଼ା ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲେ କ’ଣ ହେବ? ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ କିପରି ଚର୍ମକୁ କରେ ପ୍ରଭାବିତ
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସଂକ୍ରମଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପୋଷାକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଝାଳ ଯୋଗୁଁ ଫଙ୍ଗଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍, ରାଶେସ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
Leather Shoes In Monsoon : ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଚମଡ଼ା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅନୁପମା ବିସାରିଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବର୍ଷାରେ ଏହି ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିବ, ଯାହା ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଦେବ। ଚମଡ଼ା ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ସହଜରେ ଶୋଷଣ କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଥମେ ପାଦରେ କୁଣ୍ଡିଆ ହୁଏ ଏବଂ ପରେ ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଏ।
ବିପଦ କାହିଁକି ବଢ଼ିଯାଏ?
ବର୍ଷାରେ ଚମଡ଼ା ଜୋତା ସହଜରେ ଓଦା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜୋତା ଭିତରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଯାଏ। ଏହି ଆର୍ଦ୍ରତା, ଝାଳ ଏବଂ ଉଷ୍ମତା ମିଶି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଫଙ୍ଗସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଚର୍ମ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ
ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଓଦା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ‘ଆଥଲେଟ୍ ଫୁଟ୍’ ଭଳି ଫଙ୍ଗଲ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଝିରେ କୁଣ୍ଡିଆ, ନାଲି ପଡ଼ିବା, ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ ଚର୍ମ ଉଠିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ।
ଯଦି ପାଦ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଓଦା ରହେ, ତେବେ ଚର୍ମରେ ଜ୍ୱଳନ, କୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ବାହାରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ (ସେନ୍ସିଟିଭ୍) ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ଓଦା ଚମଡ଼ା ଜୋତାରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହା ପାଦ ଏବଂ ଜୋତାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାର କରିଥାଏ।
ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଦର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବେ?
ବର୍ଷାରେ ଚମଡ଼ା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ତଥା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଉଥିବା ପାଦୁକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଜୋତା ଏବଂ ମୋଜା କାଢ଼ି ପାଦକୁ ଭଲଭାବେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିଦିନ ସଫା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ସୂତା ମୋଜା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।
ଯଦି ଜୋତା ଓଦା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିବା ପରେ ହିଁ ପୁଣି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।