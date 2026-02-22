କରୋନା ପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ନୂଆ ଭାଇରସ୍ Yellow Fever; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ 5 ଖତରନାକ ଲକ୍ଷଣ, ଭୁଲରେ କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା
Yellow Fever: କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପରେ, ଏକ ନୂତନ ଭାଇରସ୍ ଏବେ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହଳଦିଆ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ଏକ ନକଲି ହଳଦିଆ ଜ୍ୱର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଏକ ହଳଦିଆ ଜ୍ୱର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭାଇରାଲ୍ ରୋଗ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ହଳଦିଆ ଜ୍ୱର କ’ଣ?
ହଳଦିଆ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ସଂକ୍ରମିତ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭାଇରାଲ୍ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର କିଛି ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭାରତରେ ଏହି ରୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ହୋଇନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରୁ ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି।
ଏହାକୁ କାହିଁକି ହଳଦିଆ ଜ୍ୱର କୁହାଯାଏ?
ହଳଦିଆ ଜ୍ୱରର ନାମକରଣ ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଅନେକ ରୋଗୀ ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହା ଲିଭର କ୍ଷତିର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଶରୀରର ଅନେକ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ହଳଦିଆ ଜ୍ୱର କିପରି ବ୍ୟାପିଥାଏ?
- ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଅନୁଯାୟୀ, ହଳଦିଆ ଜ୍ୱର ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଏଡିସ୍ ଏବଂ ହେମାଗୋଗସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାପିନଥାଏ ।
- ଏକ ସଂକ୍ରମିତ ମଶା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାମୁଡ଼େ, ତେବେ ତାହାର ଭାଇରସ୍ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ।
- ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ, ସେହି ମଶା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଇରସ୍ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରେ।
ହଳଦିଆ ଜ୍ୱରର 5 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ
ହଳଦିଆ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣତଃ ସଂକ୍ରମଣର ଛଅ ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ:
- ହାଇ ଜ୍ୱର
- ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଏବଂ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା
- ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେବା
- ବାନ୍ତି ଏବଂ ବାନ୍ତି ଲାଗିବା
- ଆଖି ଲାଲ ଦେଖାଯିବା
ହଳଦିଆ ଜ୍ୱରକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ?
- ଏହି ରୋଗ ଥିବା ମଶାଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଫୁଲ ହାତ ବାଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।
- ମଶାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
- ଘର ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଜମା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ଜ୍ୱରକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।