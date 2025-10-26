EPFO Pension Rule: 10 ବର୍ଷ ଚାକିରୀ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିଲେ ମିଳିବ କି ପେନସନ? କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ?
10 ବର୍ଷ ଚାକିରୀ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିଲେ ମିଳିବ କି ପେନସନ? ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେତନଭୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ, କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPFO) କେବଳ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣ କାଟି ନିଆଯାଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଅଂଶ ଏହି ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ PFକୁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବଦାନର ଆଉ ଏକ ଏବଂ ହୁଏତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (EPS) ରେ ଯାଏ।
ଏହା EPS ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥିର ମାସିକ ପେନସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ଗତିଶୀଳ ଦୁନିଆରେ, ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ, ୧୦-୧୨ ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ, ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାକିରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସେହି ୧୦-୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପେନସନ ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର କ’ଣ ହେବ? ସେହି ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯିବ, ନା ଆପଣ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ?
ଏଠାରେ EPFOର କିଛି ନିୟମ ଅଛି
କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ନିୟମ ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ପେନସନ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦ ବର୍ଷର ସେବା ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ସେବା (ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ସମେତ) ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ମାସିକ ପେନସନ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଆପଣ ୧୦ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ପେନସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ୧୧ ବର୍ଷ କାମ କଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଚାକିରି ଛାଡିଦେଲେ। EPFO ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଆପଣ ପେନସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ୧୦ ବର୍ଷର ସେବା ଆପଣଙ୍କର ପେନସନକୁ ‘ଲକ୍’ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ୧୧ ବର୍ଷ ପରେ ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି।
ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ବର୍ଷର ଚାକିରି ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଆପଣ 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ପେନସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦିଓ ଆପଣ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାକିରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ପାଇପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କିପରି ବଣ୍ଟାଯାଏ?
ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ଦରମାର 12% EPF ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ତା’ପରେ ସମାନ ପରିମାଣର ଜମା କରନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏହି ଅବଦାନର 8.33% ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା (EPS) କୁ ଯାଏ। ବାକି 3.67% ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି, କିମ୍ବା EPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଏ।
EPF ଅଂଶ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସଞ୍ଚୟ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଘର କିଣିବା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିବାହ, କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତଥାପି, EPS ରେ ଜମା ହୋଇଥିବା 8.33% ଅଂଶ ଅବସର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ପେନସନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂରକ୍ଷିତ। 10 ବର୍ଷର ସେବା ନିୟମ ଏହି EPS ପାଣ୍ଠିରେ ଲାଗୁ ହୁଏ।
ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ପେନସନ୍ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ?
ଯଦି ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେନସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ପାଇବେ? EPFO ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ।
ମାସିକ ପେନସନ୍ = (ପେନସନ ଯୋଗ୍ୟ ଦରମା × ପେନସନ ଯୋଗ୍ୟ ସେବା) / 70
ପେନସନ୍ଯୋଗ୍ୟ ସେବା (Pensionable Service): ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର EPS ଅବଦାନ ଜମା ହୋଇଥିବା ବର୍ଷର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା। (ଯଥା, 10 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ, କିମ୍ବା 20 ବର୍ଷ)।
ପେନସନ୍ଯୋଗ୍ୟ ଦରମା (Pensionable Salary): ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଦରମା ନୁହେଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗତ 60 ମାସ (ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବର୍ଷ) ସେବାର ହାରାହାରି ଦରମା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଏହି ଦରମା ଉପରେ ଏକ ସୀମା (Ceiling)ଅଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମାସରେ 15,000 ଅଟେ।
ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ‘ପେନସନ୍ଯୋଗ୍ୟ ସେବା’ 10 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ‘ପେନସନ୍ଯୋଗ୍ୟ ଦରମା’ (ଗତ 60 ମାସର ହାରାହାରି) 15,000 ଅଟେ।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ହେବ: (୧୫,୦୦୦ × ୧୦) / ୭୦ = ୧,୫୦,୦୦୦ / ୭୦ = ୨,୧୪୩ (ପ୍ରାୟ)
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧୦ ବର୍ଷର ଚାକିରି ଆଧାରରେ, ଆପଣ ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାସିକ ୨,୧୪୩ ପେନସନ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମାନ ଚାକିରି ୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ (୧୫,୦୦୦ x ୨୫) / ୭୦ = ୫,୩୫୭ ପ୍ରତି ମାସରେ ହୋଇଥାନ୍ତା।