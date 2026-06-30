ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବାର ୧୦ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ କ’ଣ ହୁଏ, ସତରେ କ’ଣ ମଣିଷକୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଯମରାଜ ?

ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯମରାଜ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ଅସଲ ସତ୍ୟ କ’ଣ।

By Priyanka Das

Death Facts : ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉଭୟ ହିଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ’ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ମେଡିକାଲ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଶରୀର କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେପଟେ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆତ୍ମା ଏହି ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ସତରେ କ’ଣ ଲୋକମାନେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ’ଣ।

ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ କ’ଣ ହୁଏ?

ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ଲିନିକାଲ ଡେଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡେଥ। ଶେଷ କିଛି ମିନିଟ୍‌ରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମିଯିବା ହେତୁ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମଟନ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା…

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, CCTV କ୍ୟାମେରା ଘଣ୍ଟାକୁ…

ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଧୀମା ହୋଇଯାଏ

ଯେମିତି ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହୁଏ, ଫୁସଫୁସ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇବସେ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହାଲୁକା, ଧୀମା ଏବଂ ଅନିୟମିତ ହୋଇଯାଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାହାରୁଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ‘ଡେଥ୍ ର୍ୟାଟଲ୍’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି।

ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ:
ହୃଦୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଥରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ, ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଅଟକିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ।

ମସ୍ତିଷ୍କ ସକ୍ରିୟ ରହିବା:
ହୃଦୟ ଅଟକିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ କିଛି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ‘ଏଣ୍ଡୋରଫିନ୍’ (Endorphins) ଭଳି କେମିକାଲ୍ସ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ, କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ‘ଡିଏମଟି’ (DMT) ଭଳି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହା ଆମର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ଭ୍ରମ ଏବଂ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି:
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି କେମିକାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଭ୍ରମ (Hallucinations) ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମୃତ୍ୟୁର ଅତି ନିକଟତର ହେବାର ଅନୁଭୂତି ପାଇଥିବା ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଏକ ତେଜସ୍ୱୀ ଆଲୋକ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କିମ୍ବା ନିଜ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିଲେ।

ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ:
ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି (ଶୁଣିବା କ୍ଷମତା) କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କହିବା ଏବଂ ଦେଖିବାର କ୍ଷମତା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ।

କ’ଣ କୁହେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ?
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଯାହାକୁ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତ (ଯମଦୂତ) ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ, ପୂଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯମଦୂତମାନେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ରୂପରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଏବଂ ପାପ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ, ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ମଣିଷ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ମଟନ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା…

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, CCTV କ୍ୟାମେରା ଘଣ୍ଟାକୁ…

ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଲିଟର…

ବର୍ଷା ଦିନେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଟାୟାରର…

1 of 25,678