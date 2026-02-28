ଗ୍ରହଣରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? କିଭଳି ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ; ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କ’ଣ ଘଟେ; ଜାଣନ୍ତୁ
Baby Born On Eclipse Day: ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ କ’ଣ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କି ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ଗ୍ରହଣକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘଟଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଉଭୟକୁ ନେଇ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚଳିତ।
କେତେକ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନିଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତଥାପି, ଆଜି ଜାଣିବା ଯେ ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବାନ?
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ: ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦିନ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତଥାପି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦିନ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ପିତାଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥାଏ।
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ: ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ପିଲାମାନେ ଛଳନାରୁ ମୁକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ସେମାନେ ସହଜରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସହଜରେ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ସହାୟତା ବିନା ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ହାସଲ କରନ୍ତି।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, ସେମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି।
ପ୍ରତିକାର: ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)