ଅଣସର ଘରେ କେମିତି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା? ଜାଣନ୍ତୁ ୧୫ ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକାନ୍ତି
ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସ୍ନାନ ପରେ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୱରରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ବାସ ବା ‘ଅଣସର’କୁ ଯାଇଛନ୍ତି।
ପୁରୀ : ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପରେ, ତିନି ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ବାସ ବା ‘ଅଣସର’ (ଅନାବସର) କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଅନୁସାରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟଟି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମୟ। ଏହି ୧୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ‘ଅଣସର ଘର’ ନାମକ ଏକ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠାକୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ମାନବୀୟ ରୂପରେ ଚିତ୍ରିତ ‘ଅଣସର ପଟ୍ଟି’ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ଗୋପନୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀକୁ କେବଳ ‘ଦଇତାପତି’ ସେବକମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୂଜକ ସୌର ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଚିକିତ୍ସାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଶାବରୀ ସଂସ୍କୃତିର ରୀତିନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଣସର ସମୟରେ ଏହି ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ଯେପରି ବ୍ୟାଘାତ ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘଣ୍ଟ ବା ବାଦ୍ୟ ବଜାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଗ୍ରହମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧଳା କପଡ଼ା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଧଳା ଫୁଲ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ପବିତ୍ର ଓ ଗମ୍ଭୀର ବାତାବରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଅଳଙ୍କାରରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ରଙ୍ଗୀନ ପାଖୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ, ସ୍ନାନଯାତ୍ରାର ବ୍ୟାପକ ଜଳାଭିଷେକ ଯୋଗୁଁ କାଠ ବିଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଧୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ରଙ୍ଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସରେ ଏହି ଅଣସର ଘରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସଦାବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି।
ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ‘କର୍ଣ୍ଣମା ଗିରି’ ନାମକ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ମାଛି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ସେ ସେଠାରେ ଏକ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖିଲେ ଯାହାର ଗନ୍ଧ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପରେ, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆଠ ଜଣ କନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସୁଥିବାର ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନି ସେ ଶେଷରେ ନିଜ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଅଣସରର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପୁରୀର ‘ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ’ ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଫୁଲୁରୀ ତେଲ’ (ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ରମୂଳି ମିଶ୍ରିତ ଔଷଧୀୟ ତେଲ) ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ତେଲ ୨୪ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ରାଶି ତେଲ, ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ, କର୍ପୂର, ଧାନ ଏବଂ ବେଣାଚେର ସହିତ କେତକୀ, ମଲ୍ଲୀ, ବଉଳ, ଚମ୍ପା ଓ କିଆ ଭଳି ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଏବଂ ଗଛର ଚେରମୂଳି ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହି ତେଲକୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରଖି ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ରଖାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ଅଣସର ସମୟରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମାଟିରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଅଣସରର ଦଶମୀ ତିଥିରେ, ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସଙ୍କେତ ସ୍ୱରୂପ ‘ଦଶମୂଳ ମୋଦକ’ (ଔଷଧୀୟ ବଟିକା) ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ରାଜବୈଦ୍ୟମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଚୀନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଔଷଧ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମାଳ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଏବଂ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ।
ଅଣସର ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲେ, କେତେକ ଜଟିଳ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଏ। ଅଣସର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ଘନ ଲାଗି’ ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଘନ ଲାଗି ନୀତି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାସଙ୍ଗେ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଣ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣଙ୍କର କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅଣସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଟଦୋର, ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟାର (ପାଦ) ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ଅତି ଗୋପନୀୟ ନୀତି ‘ଶ୍ରୀପୟାର ମୁଦ’ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଓ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ସହିତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ‘ଖଳି ଲାଗି’ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆରଙ୍କ ଘରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିଥିବା ଅଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଲେପ ‘ଦିବ୍ୟ ଲେପନ’ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଏହି ସବୁ ନୀତି କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ଅଣସର ସମୟଟି ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସାଧାରଣ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି, ପାନ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ସକାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋମଳ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଣ୍ଟାରେ ‘ତଡ଼ପ’ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ‘ଉତ୍ତରୀ’ ରହିଥାଏ। ସେବକମାନେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତିନୋଟି ପିତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଏକ କୋଣରେ ରଖନ୍ତି ଯେପରି ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯିବ, ଏବଂ ସେହି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ ଢାଳି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ।
ଅଣସରର ଶେଷ ଦିନଟି ‘ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ’ ଭାବେ ପାଳିତ ହୁଏ, ଯେଉଁଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ, ‘ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର’ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ‘ବନକ ଲାଗି’ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସେବକ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାର ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ମିଳିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଚିତ୍ରକଳା ପୁସ୍ତକ ‘ବନକ ପୋଥି’କୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ରଙ୍ଗ କରାଯିବ ତାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ରହିଛି। ଏହି ପୋଥିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ। ରଙ୍ଗ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେହି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିର ଡୋଳାରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି (ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରନ୍ତି), ସେତେବେଳେ ଏହି ପବିତ୍ର ରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏ। ଏହାର ଠିକ୍ ପରଦିନ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ।