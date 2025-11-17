ଶୀତ ଋତୁରେ ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପିଅନ୍ତୁ ଅଦା ଚା’, ମିଳିବ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା

ଶୀତ ଋତୁରେ ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପିଅନ୍ତୁ ଅଦା ଚା'

By Jyotirmayee Das

Ginger Tea: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯକାରୀ ମସଲା ଭାବେ ପରିଚିତ ଅଦା। ଅଦାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରିତା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଅଦାର ଲାଭଦାୟକ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷସାରା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଦି ଭାରତୀୟଙ୍କ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ସକାଳ ଚା’ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷକ ଛଅ ଋତୁରେ ଘରେ ଘରେ ଚା’ ରହିଥିବ।

ଅଦା ଚା’ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାଶ, ଥଣ୍ଡା କମିବା ସହ ପ୍ରଦୂଷିତ ପରିବେଶରେ ଶରୀରକୁ ଡିଟକ୍ସିଫାଇ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରରେ ସତେଜତା ବଜାୟୀ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଦା ଚା’।

ବଦହଜମୀ: ଏହି ଚା’ ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବଦହଜମୀ ଭଳି ସମସ୍ୟା କମିଯିବ। ସେହିପରି ଥଣ୍ଡା, କାଶ ସମୟରେ ଅଦା ଚା’ ପିଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି।

ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ: ଅଦା ଚା’ ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ସହ କଫ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିଥାଏ।

ଓଜନକମାଇବା: ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଦା ଚା’ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ଵାରା କ୍ୟାଲୋରୀ ଶୀଘ୍ର ବର୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚା’ ଚିନ୍ତା ଓ ଚାପ ଆଦି ଦୂର କରିଥାଏ। ଥକ୍କାପଣ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ ଅଦା ଚା’।

ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି: ଅଦା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି-ଇନ୍‌ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ପାଚନକ୍ରିୟାରେ ସହାୟକ: ଅଦା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରେ। ସାଧାରଣତଃ ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ହଜମ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଦା ଚା ’ପିଇବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଅଦା ଚା ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ: ଅଦା ଚା’ ପିଇବା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। ଅଦାରେ ରହିଥିବା କ୍ରୋମିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ରକ୍ତଚ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଠିକ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

ଏହି ଚା’କୁ ଦିନସାରା ଦୁଇରୁ ତିନି କପ୍ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାର ଗ୍ୟାସ୍, ଅଦୃଶ୍ୟତା କିମ୍ବା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ କ ଷବଗ୍ଦ ଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ପିଅନ୍ତୁ।

 

