ଇରାନ-US ଭିତରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ, ହର୍ମୁଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏବେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପ୍ରିଲରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ଦେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ଅନେକ ଇରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ନୂତନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି ଇରାନ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ନ କରେ ତେବେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଖବର ପରେ, ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯଦିଓ ପରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୯୩ ଡଲାର ଉପରେ କାରବାର କରୁଛି, ଏବଂ US WTI ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ୯୦ ଡଲାର ଉପରେ କାରବାର କରୁଛି।
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ରାଲିର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ; ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ କହିଛି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ପରିବହନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ:
ଭାରତ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଭାରତର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଏହାର ଅଧା ଏଲଏନଜି ଯୋଗାଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏହି ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହେ, ତେବେ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ।
ମନେରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଠାରୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହନ କରିସାରିଛି। ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପ୍ରାୟ ୭୩ ଡଲାରରେ କାରବାର କରୁଥିଲା; ଏକ ସମୟରେ ଏହା ୧୨୬ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୩ ଡଲାର ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ତଥାପି ଏହି ସ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ।
ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କିଛି ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ ଅଛି:
ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସୂତ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି କମରେ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ଅଢ଼େଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ତେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆବୁଧାବିର ADNOC ସମେତ କିଛି ଯୋଗାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ତେଲ ପଠାଉଛନ୍ତି।
ହେଲେ, ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ପରିସ୍ଥିତି କଡ଼ା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଷ୍ଟକ୍ ୭.୨ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ୭୯ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମେ ମାସରେ, ଓପେକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଛି।
ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର କଣ ହେବ:
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟର କ’ଣ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୧୦୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ଯଦିଓ ସରକାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ କମ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ୧୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୭୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି।
ଯଦି ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ୧୦୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚାପ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ।
ବିମାନ ଭଡା ଏବଂ ATF ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଏହି ସଂଘର୍ଷରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିଛି। ATF (ବିମାନ ପରିବହନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ)ର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ରୁଟରେ ବିମାନ ଉଡାଣ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।
ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ସରକାର ATF ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୁଣି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରୁଟ୍ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।
ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଜାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚାପରେ ଅଛି। ଏହା ଡଲାର ତୁଳନାରେ ୯୨ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି।
ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ RBI ଏହାର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରୁ ଡଲାର ବିକ୍ରି କରୁଛି! ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ।