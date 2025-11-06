ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆଗରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି କଥା; ନହଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବଗିରେ ଚଢିପାରନ୍ତି, ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି…

କଣ କୁହେ ଟ୍ରେନରେ ଲେଖାଥିବା ୫ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ଯା...

By Shantilata Rout

GK: ଲୋକମାନେ ଦୁର ଦୁରାନ୍ତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରିଥାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ କି ଟ୍ରେନରେ ଯେଉଁ ୫ ଟିକିଆ ନମ୍ବର ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, ଏହା କଣ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ।

ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ବଗିରେ ଚଢି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଟ୍ରେନରେ ଲେଖାଥିବା ଏହି ୫ ଟିକିଆ ନମ୍ବର ଆମକୁ କଣ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ।

କଣ ସୂଚନା ଦିଏ: ଟ୍ରେନରେ ଲେଖାଥିବା ୫ ଟିକିଆ ନମ୍ବର ଭିତରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ଯା ଟ୍ରେନ କେଉଁ ବର୍ଷ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ଏହାପରେ ଥିବା ବାକି ୩ଟି ସଂଖ୍ଯା ଟ୍ରେନର ଥିବା ବଗି AC , SLEEPER ନା GENERAL ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ।

ଧରିନିଆଯାଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ୯୮୫୦୬ ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଗରୁ ୧୯ ଯୋଡି ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଟ୍ରେନଟି ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା।

ତେବେ ଏହା ୧୮୯୮ ମସିହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହି ନିୟମ ୧୯୯୦ ପରଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଶେଷକୁ ଲେଖାଥିବା ୩ଟି ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ ୫୦୬ କହିଥାଏ କି ଏହି ବଗିଟି ଜେନେରାଲ ବୋଲି।

ଯଦି ଶେଷକୁ ଥିବା ୩ଟି ଅଙ୍କ ୧ ରୁ ୨୦୦ ଭିତରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ରହିଥଆଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ଇଉ ବଗି ବୋଲି ଜଣାପଡେ। ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ଶେଷ ୩ ଅଙ୍କଟି ୨୦୧ରୁ ୪୦୦ ଭିତରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ସ୍ପିପର ଓ ୪୦୧ ରୁ ୬୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଏହା ଜେନେରାଲ ବଗି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ।

