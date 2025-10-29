ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ଯାଚ ଆଗରୁ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଇରଫାନ୍ ପଠାଣ; ପାଣ୍ଡ୍ଯାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବଢାଇପାରେ ବୋଲି କହିଲେ, ଏହାସହ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ 11 ନେଇ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା..

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଭାରତ ପାଇଁ କ୍ଷତି...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ଯାଚ । ମାତ୍ର ଦଳରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ଯା ସାମିଲ ନଥିବାରୁ ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ  ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଇରଫାନ ପଠାଣ।

ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏସିଆ କପ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପାଣ୍ଡ୍ଯା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ସୁଧା ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ।

ଅଷ୍ଟେଲିଆ ସହ ମ୍ଯାଚରେ ଅଧିକ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରହିଲେ ଦଳ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏବେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବଦଳରେ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ।ଏଣୁ ଏହା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସର ବଢାଇବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ICC Rankings: ରୋହିତ ଶର୍ମା ହେଲେ ଦୁନିଆର…

Ind vs Aus T20: ପୂରା ଟିମ୍ ବଦଳିଲା!…

ଇରଫାନ କହିଥିଲେ କି ଯଦି କୁଲଦୀପ ଓ ବରୁଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ । ତେବେ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ବୋଲିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବାଛିବି।

ତେବେ କୁଲଦୀପ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲିଙ୍ଗ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ପାଣ୍ଡିଆ ଉଭୟ ବୋଲର ଓ ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନଙ୍କ କାମ କରିପାରୁଥିଲେ।

ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳକୁ ଆହୁରୀ ମଜବୁତ କରିଥାଆନ୍ତା । ଏଣୁ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ।

ଏହା କହିବା ସହିତ ଇରଫାନ ପଠାଣ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ 11 ନେଇ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ମୁଁ ଭବିଷ୍ଯତରେ ଏଖ ଟିମ ଗଠନ କରିବି ତେବେ ମୋର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

 

You might also like More from author
More Stories

ICC Rankings: ରୋହିତ ଶର୍ମା ହେଲେ ଦୁନିଆର…

Ind vs Aus T20: ପୂରା ଟିମ୍ ବଦଳିଲା!…

Ind vs Aus 1st T20: ଆଜି ଭାରତ ଓ…

IND vs AUS LIVE Streaming: ଟଙ୍କାଟିଏ ବି…

1 of 853