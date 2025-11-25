ପିଠି ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଆପଣାନ୍ତୁ ୩୦:୧୫ ନିୟମ, ଚୁଟକୀରେ ଏହି ସମସ୍ଯାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି
୩୦:୧୫ ନିୟମ କଣ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ଯେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ବା ପିଠିରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ଯା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ।
କାରଣ ସାତ ରୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଟିଫିନ କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଥାଉ। ବାକି ଚେୟାର ଉପରେ ବସି କାମ କରୁ, ଯାହାକି ପରେ ଅନେକ ସମସ୍ଯା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିରୁ କିପରି ଆମକୁ ଆରାମ ମିଳିବ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ୩୦-୧୫ ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ।
କାମ କରିବା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅନେକ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୮-୯ ଘଣ୍ଟା ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାମ କରିବା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିବା ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ।
ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅନେକ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମେଦବହୁଳତା, ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ।
ଏହି ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ ସେହି ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଏହାର ସମାଧାନ ଆମେ ୩୦-୧୫ ନିୟମ ଦ୍ବାରା କରିପାରିବା।
୩୦-୧୫ ନିୟମ: ପ୍ରତି ୩୦-୪୦ ମିନିଟରେ ଉଠି କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ଉଚିତ , ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଚେୟାର ଏବଂ ପୋଜିସନରେ ବସିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କମ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ମାଂସପେଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଦିଏ।
ଏକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ବସିବା ଏବଂ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେବା କିମ୍ବା ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
ତିନି ମାସର ଅଧ୍ୟୟନରେ ୫୬ ଜଣ ଡେସ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ୩୦:୧୫ ନିୟମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯର କଥା ଏହା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ କରିଥିଲା।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ବସିବା ଏବଂ ୧୫ ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ସହିତ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୭୨% ଲୋକ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏହି ସମୟସାରଣୀ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ।
୩୦-୧୫ ଅନୁପାତ ଶରୀରକୁ ଆରାମ ଦେବା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ୩୦ ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବସିବା ଏବଂ ୧୫ ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଠିଆ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ତେଣୁ, ୩୦-୧୫ ନିୟମ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।