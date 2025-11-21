ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କାହିଁକି ଖୋଜାଯାଏ ‘BLACK BOX’? ଏଥିରେ କ’ଣ ରେକର୍ଡ ଥାଏ, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଏ କଥା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏକ ଭାରତୀୟ HAL ତେଜସ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୨:୧୦ ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏବେ ବିମାନର ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛୁ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବିମାନର ଡିଜିଟାଲ୍ ମେମୋରୀ: ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସକୁ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡାଟା ରେକର୍ଡର୍ (FDR) ଏବଂ କକ୍ପିଟ୍ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡର୍ (CVR) କୁହାଯାଏ। ଏହା ଯେକୌଣସି ବିମାନର ଡିଜିଟାଲ୍ ମେମୋରୀ। ଉଡ଼ାଣ ଠାରୁ ଅବତରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ବିମାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ରେକର୍ଡ କରେ।
ବିମାନରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ବାକ୍ସକୁ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କମଳା ରଙ୍ଗର। ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ଏପରି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏହାକୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଯେ ଏହା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ଗଭୀର ପାଣି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ।
ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସରେ କ’ଣ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି: ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସଟି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡାଟା ରେକର୍ଡର୍ (FDR) କୁହାଯାଏ। ଏହା ଇଞ୍ଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବିମାନର ଗତି, ଉଚ୍ଚତା, ଦିଗ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସ୍ତର ରେକର୍ଡ କରେ। ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ କକ୍ପିଟ୍ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡର୍ (CVR) କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ସହ-ପାଇଲଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲାର୍ମ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ବିମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରେକର୍ଡ କରେ।
ଉଭୟ ରେକର୍ଡର୍ ରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଏହାର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ବାକ୍ସଟି ୧୦,୦୦୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା, ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
କିପରି ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ତିଆରି ହୁଏ: ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସଟି ଟାଇଟାନିୟମ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ମିଶ୍ରଧାତୁରୁ ତିଆରି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଆଘାତ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧୀ ସ୍ତର ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି: କ’ଣ ଘଟିଥିଲା? ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଦୁବାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଡିଭାଇସକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଖୋଜାଯାଉଛି। ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସଟି ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରିବ। ଏଥିରେ ନିର୍ମିତ ଅଣ୍ଡରୱାଟର ଲୋକେଟର୍ ବିକନ୍ ଏହାକୁ ପାଣି ତଳୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।