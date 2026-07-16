ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ କ’ଣ ? ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ ଠାରୁ ଏହା କେତେ ଅଲଗା? କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସବୁଜ ପତାକା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଦେଖାଇ
ହରିଆଣାର ଜିନ୍ଦରୁ ୧୭ ଜୁଲାଇରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହାକୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ବିନା ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ବିନା ଧୂଆଁରେ ଚାଲିବ।
Hydrogen Train : ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ୧୭ ଜୁଲାଇରେ ହରିଆଣାର ଜିନ୍ଦରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ଐତିହାସିକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସବୁଜ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ-ନିର୍ଗମନ (ଜିରୋ ଏମିଶନ୍) ପରିବହନ ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଫଟୋ ଶେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ‘ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫର୍ ହେରିଟେଜ୍’ ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ।
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ କିପରି କାମ କରେ?
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି କାମ କରେ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବାହାର ପରିବେଶରୁ ମିଳୁଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଫୁଏଲ୍ ସେଲ୍ ଭିତରେ ମିଶାଯାଏ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯାହା ଟ୍ରେନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରକୁ ଚଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଧୂଆଁ ବଦଳରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରୁ କେବଳ ପାଣିର ବାଷ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ପରିବେଶକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ।
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା
ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍କୁ ୧୦ଟି କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍-ଚାଳିତ DEMU ସେଟ୍ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୋଟ ୬୮୨ଟି ସିଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଥରକରେ ପ୍ରାୟ ୨,୬୦୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ନିୟମିତ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୫ କିଲୋମିଟର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା କଷ୍ଟକର କିମ୍ବା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା, ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଡିଜେଲ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ଏହା ମଧ୍ୟ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଇନ୍ଧନ ଭରି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।