ପ୍ରେଗ୍ନେଂସି ସ୍କାମ୍ କ’ଣ, ଏଥିରେ କିପରି ଫସୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଗର୍ଭଧାରଣ ନାଁରେ ଠକୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଗର୍ଭଧାରଣ ନାଁରେ ଠକେଇ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜଗତରେ ଠକେଇର ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ବି ଅଜବ ହୋଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ଏହା ଲଟେରୀ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ। ଆଉୱ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଫାଶ ଆସିଛି କି ପ୍ରେଗ୍ନେଂସି ସ୍କାମ୍।
ଏହି ନାଁ ଟି ହୁଏତ ବୋହୁତ ମଜାଦାର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଠକେଇ ସାରା ଦେସରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇ ସାରିଛି। ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେରେ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଏହି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
ସେ “ପ୍ରେଗ୍ନେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସର୍ଭିସ୍” ପାଇଁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି ଠକେଇର ଶିକାର ଲୋକମାନେ କିପରି ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ଠକେଇର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ।
ଗୋଟିଏ ଦିନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, “ଆମକୁ ଏପରି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଦରକାର ଯିଏ ବନ୍ଧ୍ୟା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବ। ଏହା ଠକେଇର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ।
ସାଇବର ଠକେଇରେ ଗର୍ଭବତୀ ଠକେଇ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ପାଲଟିଛି। ଠକମାନେ ଫେସବୁକ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନକଲି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ “ଗର୍ଭବତୀ ଚାକିରି ସେବା,” “ଅସନ୍ତାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା,” କିମ୍ବା “ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ” ଭଳି ନାମ ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି।
ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଥା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ନକଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ନକଲି ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ନାମରେ “ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ” ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।
ପୀଡିତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ, ସେମାନେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି, ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଟିକସ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ପୁଣେରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିହାରର ନୱାଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏପରି ଠକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଏହି ଠକେଇର ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା। କାରଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗର୍ଭଧାରଣ କିମ୍ବା ଯୌନ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ, ପୀଡିତମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଏଡାଇ ଯାଆନ୍ତି।
ଠକମାନେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ଭୟରେ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଏହି ଠକେଇ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ନୁହେଁ, ଏହା ଡିଜିଟାଲ ବ୍ଲାକମେଲର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଏପରି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ପୀଡିତଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ସେଲଫି ଏବଂ ପରିଚୟପତ୍ରର ଅପବ୍ୟବହାର ମୁକ୍ତ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ଠକେଇ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣକାରୀ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଏହି ମୁକ୍ତ ବଜାରରେ ଚମକୁଥିବା ସବୁକିଛି ସୁନା ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ, ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଶରେ ପରିଣତ ହୁଏ।