Silent Heart Attack: ସାଇଲେଣ୍ଟ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ କ’ଣ, କିପରି ଜାଣିବେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ
କାହିଁକି ଆସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହାର୍ଟଆଟାକ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜୀବନଶୈଳୀ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ ଏବଂ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହୃଦଘାତର ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୮ ନିୟୁତ ଲୋକ ହୃଦଘାତଜନିତ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୃଦଘାତ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ବିନା ହୃଦଘାତ, ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି।
କାରଣ ରୋଗୀ ସାଧାରଣ ହୃଦଘାତ ପରି ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ନୀରବରେ ଘଟେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଷତି ଯଥେଷ୍ଟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ।
ସାଇଲେଣ୍ଟ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ହୃଦୟର ଧମନୀରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଏବଂ ଚର୍ବି ଜମା ହେବା, ଯାହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦିଏ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ସ୍ଥୂଳତା, ଧୂମପାନ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଯାହା ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥାଏ।
୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଏବଂ କମ୍ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଲଗାତାର ଥକ୍କାପଣ, ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରେ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହୃଦୟ ମାଂସପେଶୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଗୁରୁତର ହୃଦରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।
ସାଇଲେଣ୍ଟ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ର ଲକ୍ଷଣ: ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହସ୍ପିଟାଲର ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଅଜିତ ଜୈନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ହାଲୁକା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି।
ଏହା ସାଧାରଣ ଏସିଡିଟି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପରି ଛାତିରେ ଚାପ କିମ୍ବା ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପିଠି, ବେକ, କିମ୍ବା କାନ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ, ହଠାତ୍ ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ନିଦ ବ୍ୟାଘାତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।
କେତେକ ସମୟରେ, ଝାଳ ବାହାରିବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କମିଯିବା ହେତୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିନା ହୃଦଘାତ ହୋଇପାରେ।
ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟୋଚିତ ECG କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଏହି ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ:
ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଶର୍କରା ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରତିଦିନ ୩୦ ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାଲନ୍ତୁ।
ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଜା ଏବଂ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ।
ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ।
ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାପ କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।