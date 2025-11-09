ଆଧାର ATM କ’ଣ, ପର୍ସ ହଜିଗଲେ ବି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା, ଏହିପରି କରେ କାମ
ଜାଣନ୍ତୁ ଆଧାର ATMର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୀବନରେ ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ କିମ୍ବା ୱାଲେଟ୍ ହଜିଯାଏ।
ନଗଦ ଏବଂ ଡେବିଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଚାଲିଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏକ ଚମତ୍କାର ସମାଧାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି।
ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ହଜାଇଦିଅନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ।
ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ATM ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଧାର ସକ୍ଷମ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ (AePS) କୁହାଯାଏ, ଯାହା କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ‘ଆଧାର ଏଟିଏମ୍’ କ’ଣ:
“ଆଧାର ATM” ଏକ ପୃଥକ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା। ଏହାର ସରକାରୀ ନାମ ହେଉଛି “ଆଧାର ସକ୍ଷମ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍” (AePS)।
ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ (NPCI) ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସୁଲଭ କରିବା।
ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ATM PIN ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ।
ଏହି ସେବା ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟ (BC) କିମ୍ବା “ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ” ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସେମାନେ ଏକ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ-ଅଫ୍-ସେଲ୍ (PoS) କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋ-ATM ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଏହି ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କାରବାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ:
ଏହା ଭାବିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ କିମ୍ବା ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶ କରୁନାହୁଁ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ?
ଏହାର ଉତ୍ତର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ରହିଛି। AePS ସୁରକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହାର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଚିହ୍ନଟକରଣ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ କାରବାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିପଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ ମେସିନକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପରିଚୟ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଚୋରି କିମ୍ବା କପି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ବିନା, କେହି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ATM PIN ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ, କାରଣ ଏକ PIN ଅନୁମାନ କିମ୍ବା ଚୋରି କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିପଚିହ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅପରେଟରଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।
କେଉଁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ:
ଆଧାରର ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେବଳ ନଗଦ ଉଠାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉପକରଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ କରିଥାଏ। ଆପଣ AePS ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ।
ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ: ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ATM ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱାଇପ୍ କରି ଯେକୌଣସି ମାଇକ୍ରୋ-ATM ରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର: ଆପଣ ଏକ ଆଧାର-ଲିଙ୍କ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଧାର-ଲିଙ୍କ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ।
ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ: କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ AePS ମାଧ୍ୟମରେ ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉଠାଇବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ଏହି ସୁବିଧା ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା କିମ୍ବା ପାରମ୍ପରିକ ATM ମେସିନ୍ ଅଭାବୀ। କିରାଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଇପାରିବେ।
ଆଧାରରୁ ଟଙ୍କା କିପରି ଉଠାଇବେ:
ଏବେ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ, ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ: ପ୍ରଥମେ, AePS ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଦୋକାନ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଜନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ କିରାଣା ଦୋକାନ, ଏକ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (CSC), କିମ୍ବା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହୋଇପାରେ।
ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ: ଅପରେଟରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅପରେଟର ଆପଣଙ୍କର ୧୨-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ (ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି) ମାଗିବେ।
ପରିମାଣ ଲେଖନ୍ତୁ: ଏହା ପରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖନ୍ତୁ। ଅପରେଟର ଏହି ପରିମାଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ-ATM ମେସିନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।
ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଅପରେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମେସିନ୍ (ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର) ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିବାକୁ କହିବେ।
କାରବାର ସମାପ୍ତି: ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିବା ମାତ୍ରେ, ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଯାଞ୍ଚ ସଫଳ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବ। ଅପରେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ନଗଦ ପରିମାଣ ଏବଂ କାରବାର ପାଇଁ ଏକ ରସିଦ ଦେବେ।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କୌଣସି କାର୍ଡ କିମ୍ବା ପିନ୍ ବିନା, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟିପଚିହ୍ନ ସହିତ ହୋଇଥାଏ।