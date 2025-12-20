ବ୍ଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କ’ଣ… ଏହା ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ, କେବେ ପାଳନ ହୁଏ ଏହି ପର୍ବ
ବ୍ଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୟୁରୋପ ବାହାରେ ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ ଜାଣି ନଥିବେ ଯେ ବ୍ଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କ’ଣ? ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ଆସେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆନନ୍ଦ, ସାଜସଜ୍ଜା, ଆଲୋକିତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବଜାର ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ଉତ୍ସାହର ଭାବନା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି।
ବିପରୀତରେ, ବ୍ଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଖୁସିର ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଦିନ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବା ଲେଖା ନଥାଏ।
ଏହି ବର୍ଷ କେତେକ ଲୋକ ନିଜର ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନଟି ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲୁଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଦିନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରେ ଯେ ଖୁସି ନ ହେବାରେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।
ବ୍ଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କ’ଣ:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ବ୍ଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଡିସେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ହେଲେ, ବ୍ଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିବସରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନରେ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁଃଖୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଯଥାର୍ଥ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିକଟତର କାହାକୁ ହରାଇ ଦୁଃଖିତ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କୌଣସି ଅଭାବ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଅଛି; ବରଂ, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସ୍ୱାଭାବିକ, କୌଣସି ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ:
୧. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ମନେ ପକାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି।
ବଜାର ସଜାଇବା, ଦୀପ ଜାଳିବା, ଉପହାର ଦେବା ଏବଂ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମେତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୁଏ। ହେଲେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖ, ଯାହାକୁ ବ୍ଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କୁହାଯାଏ।
ଏହା ଦିନ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକାକୀତା, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅବସାଦକୁ ବୁଝିବାକୁ, ପରସ୍ପର ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି।
୨. ବ୍ଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିବସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ, ଆପଣ ନିଜର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ, ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
୩. ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆଲୋକରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି, କ୍ୟାରୋଲ ଗାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମହମବତୀ ଜାଳିଥାନ୍ତି, ବ୍ଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସେବା କରିବାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି।