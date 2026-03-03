ଅଜବ ସହରରେ ଗଜବ ନିୟମ; ଗୀତ ବଜାଇଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୋରିମାନା, କଥା ନ ମାନିଲେ ବାନ୍ଧିନେବ ପୋଲିସ୍…
ଗୀତ ବଜାଇଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବେ!
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଗୀତକୁ ସ୍ପୀଡ ଗାଇଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏଠାରେ ଲିରିକ୍ସ ଯାହା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୀତ ସ୍ଲୋ ଭର୍ସନରେ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ।
କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତର ଲିରିକ୍ସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଗତି ପାଇଁ ଜରିମାନା ଦିଆଯାଏ। ରୁଷିଆନ୍ ଚେଚନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠିକ୍ ଏହା ଘଟୁଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଜୋରରେ କିମ୍ବା ଧୀର ସଂଗୀତ ବଜାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି।
ଏହି ନିୟମ କ’ଣ: ଏପ୍ରିଲ 2024 ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୌତୁହଳ ଏବଂ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବଜାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଗୀତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେମ୍ପୋ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ – ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଧୀର ନୁହେଁ।
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବଜାଉଥିବା ସଂଗୀତ ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 80 ରୁ 116 ବିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ମୂଳତଃ କିଛି ପପ୍, ଡିସ୍କୋ, ରକ୍ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋ ଟ୍ରାକ୍ ଭଳି ଅତ୍ୟଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରେ। ଏହି ଟେମ୍ପୋ ପରିସର ବାହାରେ ଥିବା ସଂଗୀତକୁ ଚେଚନିଆରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟସୀମା: ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସଂଗୀତକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ 1 ଜୁନ୍ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବିଦେଶୀ ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା: ଏହି ନିୟମର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍ଗୀତ ଧାରା, ବିଶେଷକରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧାରା, ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ହଜାଇ ଦେଇପାରେ। ଏଣୁ ସରକାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପପ୍ ସଂସ୍କୃତି ବଦଳରେ ଚେଚେନ୍ ରୀତିରେ ମୂଳ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।