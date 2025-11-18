9-9-6 ଫର୍ମୁଲା କ’ଣ? କାହିଁକି ୭୨ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ !
ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଣିଥରେ ଚୀନ୍ର '9-9-6' ସଫଳତା ଫର୍ମୁଲାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇନଫୋସିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବୟାନ ଏବେ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ୭୯ ବର୍ଷୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ଚୀନର 9-9-6 କାର୍ଯ୍ୟ ମଡେଲକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଯୁବ ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ ୭୨ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି।
ଚୀନର 9-9-6 ନିୟମ କ’ଣ: ଚୀନର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀରେ 9-9-6 ନିୟମ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହର ଛଅ ଦିନ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ସପ୍ତାହରେ ମୋଟ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ଥିଲା।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସ Alibaba ଏବଂ Huawei ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା।
ତଥାପି, ଏହି ନିୟମ ବ୍ୟାପକ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଲମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଥକ୍କାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ଚୀନର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 9-9-6 ନିୟମକୁ ଅବୈଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।
ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ୭୨ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ: ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ୍ରେ 9-9-6 ନିୟମ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହର ଛଅ ଦିନ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମୋଟ ୭୨ ଘଣ୍ଟା। ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କାମ କରିବା ଉଚିତ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ, ତା’ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ-ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୭୦ ଘଣ୍ଟା ସପ୍ତାହର ସମର୍ଥନ କରି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା: ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। କେତେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଓଭରଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦରମା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସପ୍ତାହର ୭୨ ଘଣ୍ଟାର ପରାମର୍ଶ ଅବାସ୍ତବ ହୋଇପଡୁଛି।
ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ମଜୁରୀ, ଚାକିରି ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ୟୁରୋପର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସପ୍ତାହର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ସକାଳ ୧୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ୧୦ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଚଳିତ, ଏବଂ ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।