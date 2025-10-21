GK: କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ଜାଣନ୍ତୁ
କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କିପରି କାମ କରେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପ୍ ଡାଟାର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ତଥାପି, ଫୋନ୍ ଏବଂ ଲାପଟପରେ ସୀମିତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ।
କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସମାଧାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲାଉଡ୍ରେ ଫାଇଲ୍ ସେଭ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରେ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା।
କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ:
କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ରିମୋଟ୍ ସର୍ଭରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ କମ୍ପାନୀର ଡାଟା ସେଣ୍ଟରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ।
ଏହି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ହଜାର ହଜାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ସର୍ଭରରେ ଗଠିତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଡାଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥାଏ।
ଏହା କିପରି କାମ କରେ:
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ Google Drive, iCloud, Dropbox, କିମ୍ବା OneDrive ପରି କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି କମ୍ପାନୀର ସର୍ଭରକୁ ଯାତ୍ରା କରେ।
ସେଠାରେ, ଫାଇଲ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଟା ବ୍ଲକରେ ଭାଙ୍ଗି ଏକାଧିକ ସର୍ଭରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହା କରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗୋଟିଏ ସର୍ଭରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଫଳତା ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଅନ୍ୟ ସର୍ଭରରୁ ସହଜରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଡାଟା ରିଡଣ୍ଡାନ୍ସି କୁହାଯାଏ।
ତା’ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ଡାଟା ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ ଦେଖାଇଥାଏ।
ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ରହିଛି।
ତଥ୍ୟ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ:
କ୍ଲାଉଡ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଡାଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ଏକ କୋଡେଡ୍ ଫର୍ମରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଯାହା ଜାଣିନଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
କେବଳ ଲଗଇନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଥିବା ୟୁଜରମାନେ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ହ୍ୟାକିଂ କିମ୍ବା କ୍ଷତିରୁ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଲ୍ଟି-ଲେୟର ସୁରକ୍ଷା, ଫାୟାରୱାଲ୍ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଏହି ସର୍ଭର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି:
କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୁଗୁଲ୍ର ଆମେରିକା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ସେହିପରି, ଆମାଜନ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ବିଶାଳ ସର୍ଭର ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଯାହା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରେ।
ଏହାର ଲାଭ କ’ଣ:
କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସରେ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହଜିଗଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲାପଟପ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ।