Dark Dining: ଡାର୍କ ଡାଇନିଙ୍ଗ କଣ ? କାହିଁକି ଏଥିରେ ଲୋକ ଆଖିରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ଖାଇଥାନ୍ତି, କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାହାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ଡାର୍କ ଡାଇନିଙ୍ଗ କଣ ?

Dark Dining : ଡାର୍କ ଡାଇନିଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଆଖିରେ କପଡା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ଖାଦ୍ଯ ଖାଇଥାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ ଓ କେବେଠାରୁ ଏହି ଡାଇନିଙ୍ଗ ମେଥଡକୁ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି।

ଏଥିରେ ଲୋକ ଖାଦ୍ଯକୁ ଦେଖୁନଥିବାରୁ କେବଳ ସ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ଯ ବାବଦରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଖି କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ।

ଖାଦ୍ୟ କିଏ ପରିବେଷଣ କରେ: ଡାର୍କ ଡାଇନିଂ ଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କର୍ମଚାରି କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ଆଗିୁଆ ଜାଣିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ପହଁଚାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ଲାସ ଓ ପ୍ଲେଟ କେଉଁଠି ରହିଛି ସବୁ କହିଥାଆନ୍ତି।

ଏହିପରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡା ଆଗୁଆ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଭୋଜନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।

ଏହା କିପରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା: ଅନ୍ଧାର ଭୋଜନ(Dark Dining) କେବଳ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ ପାଇ ତିଆରି କରାଯାଇନଥିଲା। ଏହାପଛରେ ଅନ୍ଯ କିଛଇ କାରଣ ରହିଛି। ଏହା ପଛରେ ଏକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।

ସ୍ବିଜରଲ୍ଯାଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପାଦ୍ରୀ, ଜର୍ଜ ସ୍ପିଲମ୍ୟାନ୍ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ।

ଏହାଦ୍ବାରା ସେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସମାଜରେ ନେତ୍ର ନଥିବା ବ୍ଯକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଅତିଥିମାନେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଧାରଣା ଶେଷରେ Dark Dining  ଭାବରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଁଚିଥିଲା। ଯଥାର୍ଥରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Dark Dining ପ୍ରଥମେ ୟୁରୋପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ କୁହନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ 1993 ମସିହାରେ “ଅନ୍ଧକାରରେ ସଂଳାପ” ନାମକ ଏକ ସଚେତନତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, 1999 ମସିହାରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜୁରିଚରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ Dark Dining ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲା।

2004 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସରେ ସମାନ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲା ​​ଏବଂ ଭାରତର ଭୋପାଳ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମଧ୍ୟ Dark Dining ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରହିଛି।

