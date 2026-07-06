ବର୍ଷକୁ ଧୋନିଙ୍କ ରୋଜଗାର କେତେ, କାର ଏବଂ ବାଇକ୍ ର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା କଲେକ୍ସନ, ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ହୋସ୍!
ବର୍ଷକୁ ଧୋନିଙ୍କ ରୋଜଗାର କେତେ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିନାହାଁନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୋଉକ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚିତ।
ଧୋନି ଭାରତକୁ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ଜିତାଇଛନ୍ତି। ସେ ୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୮୧ ରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ୨୦୨୦ ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଝଲକ ପାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ।
ମୋଟ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା:
ଆର୍ଥିକ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ବଜାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପତ୍ତି ୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଧୋନି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ବଜାୟ ରଖିବା ପ୍ରାୟତଃ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ଧୋନିଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୋନିଙ୍କ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୪ ରୁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ ୫୦-୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
ମୋଟ ଆୟ ୨୦୦ କୋଟି ଥିଲା:
ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ମଧ୍ୟ IPLରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲିଗରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ IPL ସିଜନରେ ମୋଟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି।
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ରଖେ। ଆପଣ ଏହା ଏହି କଥାରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ, ୨୦୨୫ IPL ମେଗା ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ‘ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ୍ ଖେଳାଳି’ ବର୍ଗରେ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
୨୪ ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି:
ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ପାଖାପାଖି ୨୪ ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।
ଧୋନି ଜିଓସିନେମା, ଗଲ୍ଫ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ସ୍କିପର୍ ପାଇପ୍ସ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହା ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନାମ। ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ଓପୋ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଧୋନି ‘କାର୍ସ୨୪’, ଡିଜିଟାଲ୍ ବୁକକିପିଂ ଆପ୍ ‘ଖଟାବୁକ୍’ ଏବଂ ‘ଗରୁଡ଼ ଏରୋସ୍ପେସ୍’ର ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ ‘ସେଭେନ୍’ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି:
ବଡ଼ରୁ ବଡ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଧୋନି ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ ‘ସେଭେନ୍’ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଷାକ, ଜୋତା, ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭଳି ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଇକେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ‘EMotorad’ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଅଭିଯାନ ‘Tagda Raho’ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।।
ଧୋନିଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ଫାର୍ମହାଉସ୍ ୪୩ ଏକର ଜମିରେ ବିସ୍ତୃତ:
ତାଙ୍କର ରାଞ୍ଚିରେ ଏକ ବିଶାଳ ଫାର୍ମହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ୪୩ ଏକର ପରିମିତ। ଧୋନି ଏହି ଫାର୍ମହାଉସର ଏକ ଅଂଶ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଜୈବିକ କୃଷି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ରାଞ୍ଚିରେ ‘ହୋଟେଲ୍ ମାହି ରେସିଡେନ୍ସି’ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ରାଞ୍ଚି ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ ଅଛି।
ଧୋନିଙ୍କ ପାଖରେ କାର ଏବଂ ବାଇକ୍ର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ରହିଛି:
ଏହା ସହିତ, ଧୋନିଙ୍କୁ କାର ଏବଂ ବାଇକ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ତାଙ୍କର ହମର H2, ଅଡି Q7, ରୋଲ୍ସ ରୟସ ସିଲଭର ୱାରେଥ II, ଏବଂ ଫେରିରୀ 599 GTO ପରି ଉଚ୍ଚମାନର କାରର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା H2, Yamaha RD250, Ducati, ଏବଂ Harley-Davidson ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବାଇକ ମଧ୍ୟ ଅଛି।